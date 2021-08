Ronaldo odsunutý na druhú koľaj: PSG siahne v prípade odchodu Mbappého po tomto hráčovi!

Prestupová matematika tohto leta je čoraz komplikovanejšia.

Cristiano Ronaldo chce opustiť Juventus Turín. Vzhľadom na jeho platové podmienky ostávajú v hre iba dva, respektíve tri kluby. Prvým je odchod do Manchestru City, nakoľko sa "Citizens" nepodarilo získať toto leto Harryho Kanea.



Druhým klubom malo byť PSG. Tu sa špekulovalo o Portugalčanovom angažovaní v prípade, ak by Mbappé napokon prestúpil do Realu Madrid. Florentino Heréz sa však ani po odmietnutí niekoľkých ponúk nevzdáva a Franćuza chce do tímu silou mocou.



Preto sa pre majiteľov PSG logicky natíska otázka, kto by mal mladého ostrostrelci nahradiť. Ak si však myslíte, že by ním mal byť práve Ronaldo, ste na omyle. Hoci by sa v prípade jeho príchodu mohlo PSG pokojne premenovať na All-stars tím, tento transfer sa neuskutoční.



Ako informuje taliansky novinár Nicolo Schira, PSG chce v prípade Mbappého odchodu získať Brazílčana Richarlisona, ktorý pôsobí v Evertone. Útočník sa výrazne podieľal na zisku zlata pre Brazíliu na uplynulých olympijských hrách v Tokiu.



Pre Ronalda ostáva aj tretia možnosť, respektíve tretí klub a tým je Juventus Turín a jeho zotrvanie v ňom. Tá sa však rysuje ako veľmi nepravdepodobná. Jeho novým pôsobiskom by sa mohol stať Manchester City, korešpondent televízie Sky Sport Itlia Paolo Aghemo uviedol, že v piatok sa stretne hráčov agent Jorge Mendes s vedením Juventusu, aby prediskutovali ďalšie kroky.



"Citizens" údajne ponúkli Ronaldovi zmluvu na dva roky s ročným príjmom 15 miliónov eur, v súčasnosti zarába dvakrát viac. Juventus žiada za prestup 25 miliónov eur, no anglický klub nie je ochotný zaplatiť žiadny poplatok. Do kariet mu hrá to, že 36-ročnému Ronaldovi vyprší po tejto sezóne zmluva a má záujem opustiť Turín.