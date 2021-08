Keď brankár nemôže, pes pomôže: Štvornohý futbalista zabránil istému gólu!

V Škótsku na predmestí Glasgowu sa odohral amatérsky futbalový turnaj.

V zápase medzi Ferguslie Star Amateurs a Vale of Leve došlo ku kuriozite, ktorá sa len tak nevidí. Domáci vyhrávali tesne pred koncom zápasu 2:1. Útočník Ferguslie sa rútil na brankára úplne sám. Gólmana dokonca prekonal, lopta sa kotúľala za bránkovu čiaru. Pri pravej žrdi však stál už nejakú tú sekundu aj pes, ktorý zrejme niekomu ušiel.



Lopta zhodou náhod trafila práve psa, ktorý tak gól zabránil. Domáci sa okamžite pokúsili o odrážku, no rozhodca medzi tým zápas prerušil a gól tak neplatil. Domácich to môže mrzieť o to viac, že hostia zápas napokon otočili a vyhrali 2:3.



Na tento moment však nikto zo zúčastnených do konca života zrejme nezabudne.