Spor Reichovej so Slovenskou plaveckou federáciou, čo je obsahom podanej žaloby? V hre je mastné odškodné!

Bojuje zo všetkých síl. Žaloba Viktórie Reichovej (19) proti Slovenskej plaveckej federácii (SPF) na ochranu osobnosti slovenskej reprezentantky v umeleckom plávaní je prvá v športovom hnutí na Slovensku.

Čo je jej predmetom a o čo sa vlastne snaží mladá akvabela, ktorá má celú kariéru ešte len pred sebou?



Reichová na seba opäť pritiahla pozornosť minulý týždeň, keď zverejnila informácie o tom, že zažalovala Slovenskú plaveckú federáciu. „Športovkyňa sa snaží upozorniť o. i. na porušovanie svojho práva na prístup k športu a práva na prístup k športovej reprezentácii. V určitom stupni rozvoja športových zručností má každý športovec právo za nediskriminačných podmienok uchádzať sa aj o možnosť reprezentovať svoju krajinu. Ak športový zväz svojím konaním nerešpektuje a nesleduje verejný záujem tým, že bez ospravedlniteľného dôvodu bráni športovcovi vo výkone športu a k právu na prístup k športovej reprezentácii, môže ísť o vážny zásah do štátom garantovaného práva každého športovca na osobnostný rozvoj,“ uvádza sa v žalobe.

Reichová by rada vysúdila nemajetkovú ujmu vo výške 100-tisíc eur. „Takýto nezákonný zásah je o to vážnejší, ak sa týka maloletého športovca, ktorému má spoločnosť povinnosť poskytovať zvýšenú ochranu. Prenesením kompetencií štátu realizovať verejný záujem na úseku športu na športové zväzy sa štát nezbavuje zodpovednosti za napĺňanie tohto verejného záujmu. Ak športové zväzy pri zabezpečovaní verejného záujmu systematicky zlyhávajú, negujú verejný záujem a neoprávnene zasahujú do osobnostných práv športovcov, je na mieste otvoriť otázku nastolenia riadneho štátneho dozoru nad touto kompetenciou zverenou štátom jednotlivým zväzom,“ dodáva sa v žalobe.