Dres Slovenska si po vyše dvoch rokoch obliekol aj obranca Marinčin: Prečo som dal zbohom NHL!

Teší sa na novú kapitolu! Skúsený hokejový obranca Martin Marinčin (29) po jedenástich rokoch odišiel zo zámoria a vrátil sa späť do Európy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V lete sa upísal českému majstrovi z Třinca. Momentálne však bojuje so spoluhráčmi z národného mužstva v olympijskej kvalifikácii o zimné hry v Pekingu 2022. Náš tím včera odštartoval turnaj súbojom proti Rakúsku (skončil sa po uzávierke) a dnes o 19.15 hod. nastúpime proti Poľsku.



Odchovanec košického hokeja Martin Marinčin si v zámorí obliekol dresy dvoch tímov – Edmontonu a Toronta, a celkovo odohral v základnej časti 227 stretnutí, v ktorých strelil 5 gólov a na 29 prihral. V posledných sezónach však už hrával pomenej, zväčša pôsobil v nižšej súťaži AHL. „Roky pribúdajú a už to v zámorí nešlo podľa mojich predstáv. Skúšal som všeličo, ale už to nemalo ten správny smer. Som vďačný, že som mohol pôsobiť v NHL a odohrať toľko stretnutí. Spolu s rodinou sme urobili rozhodnutie, že sa vrátime do Európy,“ povedal na úvod pre zväzovú stránku hockeyslovakia.sk Marinčin, ktorý sa v lete upísal českému majstrovi z Třinca. „Teším sa na novú hokejovú kapitolu, Třinec má tie najvyššie ambície, takže je to výzva.“

Túži po druhej olympiáde

Marinčin momentálne so spoluhráčmi bojuje v olympijskej kvalifikácii o účasť na zimných hrách v Pekingu. Zverenci trénera Craiga Ramsayho včera večer odštartovali turnaj súbojom proti Rakúsku a dnes ich čaká výber Poľska. V nedeľu na záver hráme s Bieloruskom. „Štartoval som na olympiáde i majstrovstvách sveta, ale kvalifikácia je pre mňa niečo nové. Máme v tíme všetci spoločný cieľ - dostať Slovensko na zimné hry v Pekingu. Musíme ísť však krok za krokom, aby sme sa na konci kvalifikačného turnaja mohli radovať,“ dodal na záver.

Martin za Slovensko:

- Počet štartov: 32

- Góly: 5

- Účasť na MS: 3

- Účasť na ZOH: 1