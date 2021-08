Dvojica, ktorá by naháňala strach celej NHL: Chára možno v páre s českým tvrďákom!

Vznikne česko-slovenské obranné duo, ktoré bude postrachom celej NHL?

Zdeno Chára (44) by mohol posilniť Floridu Panthers. Hovorí sa o tom v zámorí už dlhšie.

Diera na ľavej strane obrany a miesto pod platovým stropom len 1,3 milióna dolárov. Zdeno Chára by mohol byť ideálnou voľbou, píše zámorský web The Hockey Writers.

Predpokladá sa, že slovenský veterán podpíše jednoročný kontrakt za ligové minimum 750-tisíc dolárov.

Zámorský novinár Andy Strickland nedávno informoval, že Chára na ponuku St.Louis Blues neprikývne. Chce zostať vo Východnej konferencii, bližšie k svojej rodine.

Florida túto zásadnú podmienku spĺňa. Navyše, Chára s rodinou vlastnia na Floride dom. Išiel by do familiárneho prostredia.

Okrem toho, na slnečnú Floridu hráči NHL na sklonku kariéry chodia s veľkou obľubou. Po štyridsiatke išiel na Floridu Jaromír Jágr, toto leto už Florida podpísala veterána Joea Thorntona.

Thornton veľmi túži po tom, čo mu v zbierke chýba - Stanleyho pohára. A verí, že Florida má dostatočne kvalitný a konkurencieschopný tím na to, aby ho získal.

„Vidím ich tím na papieri, videl som ich tím v minulej sezóne, páči sa mi ich tím a to je všetko. Páči sa mi, čo tu budujú a som nadšený, že môžem byť toho súčasťou. Ale všetko je to len o zisku Stanley Cupu a Panthers podľa mňa na to majú," vyhlásil Thornton po podpísaní kontraktu s Panthers.

Rovnaký pohľad na tím Floridy s hviezdnym brankárom Bobrovským či útočníkmi Barkovom a Huberdeauom môže mať aj Chára.

„Pravdepodobný podpis na jeden rok za ligové minimum 750 tisíc dolárov, to by mohla byť veľká krádež pre Floridu, ktorá pokračuje v honbe za svojím prvým Stanley Cupom," dodáva The Hockey Writers.

Ak by sa Chára skutočne napokon dohodol s "pantermi", jeho miesto by bolo najpravdepodobnejšie v tretej obrane po boku Čecha Radka Gudasa, ktorý patrí medzi najtvrdších hráčov v lige.

So Zdenom Chárom by vytvoril jednu z najtvrdších a najobávanejších obranných dvojíc v celej NHL. Dovedna je ich hmotnosť okolo 210 kilogramov. Spoločne nazbierali počas pôsobenia v NHL neuveriteľných 2 659 trestných minút!

Veru, nebude jednoduché proti tejto dvojici hrať.