Roglič ovládol 11. etapu na Vuelte: Celkový líder sa ale nemení

Slovinský cyklista Primož Roglič sa stal víťazom 11. etapy 76. ročníka Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Jumbo-Visma sa presadil v záverečnom stúpaní a 133,6 km dlhú trasu z Antequery do Valdepenas de Jaen zvládol za 3:11:00 h. Druhý finišoval domáci Enric Mas z Movistaru pred tímovým kolegom Miguelom Angelom Lopezom z Kolumbie.

Na čele celkového poradia sa udržal Nór Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ktorý sa tam dostal v utorok. Pred Francúzom Guillaumeom Martinom (Cofidis, Solutions Crédits) má náskok necelú minútu, tretí Roglič stráca 1:56 min.



V stredu bola na programe krátka kopcovitá etapa s prevýšení 2647 metrov vhodná pre únik. Rozhodujúca časť prišla v záverečných 15 kilometroch. Na cyklistov najprv čakal kopec 2. kategórie Puerto de Locubin (8,8 km, 5%), krátky technický zjazd a asi kilometrové tvrdé záverečné stúpanie do cieľa. Pre zdravotné problémy pred štartom odstúpili druhý z úvodnej časovky Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) a víťaz dvoch etáp, belgický šprintér Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).



Hneď od úvodu sa v balíku útočilo, ale únik sa vytvoril až po 30 km. Dostali sa doň Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort (EF Education-Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) a Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). Vedúca skupina dobre spolupracovala a udržiavala si náskok okolo dvoch minút. Na čele pelotónu išli tímy BikeExchange, Jumbo-Visma a Wanty-Gobert. Náskok pätice na čele klesal len pomaly a 30 km pred cieľom mala k dobru minútu a pol.



Na úpätí Puerto de Locubin sa roztrhal únik a do čela vyrazil Cort, ako tak s ním držal krok len Vanhoucke, ďalšia trojica odpadla. Na stúpaní začali odpadávať aj jazdci z pelotónu, ten zvyšoval tempo, no Cort mal 3,5 km pod vrchol stúpania stále k dobru 40 sekúnd. Balík sa zredukoval na asi 40 cyklistov a dva km pred vrcholom z neho zaútočil David de la Cruz (UAE-Team Emirates), ktorý chcel etapové víťazstvo. Vpredu však bol stále Cort, na technický zjazd si doniesol náskok 20 sekúnd pred de la Cruzom a pol minúty pred pelotónom. Dvadsaťosemročný Dán predvádzal rovnako ako v 6. etape, ktorú vyhral taktiež po úniku, výborný výkon a do záverečného stúpania si doniesol náskok 16 sekúnd. Jeho odvážny pokus však druhýkrát nevyšiel, tentokrát ho favoriti na celkový triumf dobehli tesne pred koncom a z triumfu sa tešil Roglič pred Masom.



výsledky 11. etapy (Antequera - Valdepenas de Jaen, 133,60 km):

1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 3:11:00 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +3 s, 3. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +5, 4. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious) +7, 5. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers), 6. Romain Bardet (Fr./DSM), 7. Felix Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe), 8. Aleksander Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) všetci rovnaký čas, 9. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +11; 10. Odd Christian Eiking (Nór./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) rovnaký čas



celkové poradie:

1. Eiking 41:48:57 h, 2. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +58 s, 3. Roglič +1:56, 4. E. Mas +2:31, 5. Lopez +3:28, 6. Haig +3:55, 7. Bernal +4:46, 8. A. Yates +4:57, 9. Sepp Kuss (USA./Jumbo-Visma) +5:03, 10. Grossschartner +5:38