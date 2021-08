Vo veku 76 rokov zomrel bývalý belgický futbalový reprezentant Wilfried van Moer. Niekdajší stredopoliar bol líder tímu, ktorý sa na európskom šampionáte 1980 dostal do finále a na Olympijskom štadióne v Ríme podľahol NSR 1:2.

Van Moer zomrel v nemocnici v Leuvene na krvácanie do mozgu. V reprezentácii nastúpil na 57 duelov a pripísal si deväť gólov. Na majstrovstvách sveta sa predstavil dvakrát a to v rokoch 1970 a 1982. Na šampionáte v Mexiku 1970 dvakrát skóroval do siete Salvádoru.



Na klubovej úrovni pôsobil výlučne vo svojej rodnej krajine, predovšetkým v drese Royalu Antverpy a Standardu Liége. V roku 1996 krátko trénoval belgickú reprezentáciu. Správu priniesla AP.