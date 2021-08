Harry Kane sa definitívne rozhodol: Zmení v lete dres?

Anglický futbalista Harry Kane informoval, že v letnom prestupovom období neopustí Tottenham Hotspur.

Kapitán reprezentácie "Albionu" koketoval s odchodom do Manchestru City, no napokon bude aj naďalej hrať za tím, s ktorým má platný kontrakt do roku 2024.



"Zostávam v Tottenhame a na sto percent sa sústredím na jeho úspech. Bolo úžasné sledovať, ako ma fanúšikovia prijali pri mojom prvom tohtoročnom vystúpení v Premier League v nedeľu. Dostal som v uplynulých týždňoch mnohé slová podpory," vyhlásil Kane podľa AP.



Najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League túžil odísť, aby mohol získať svoju premiérovú klubovú trofej. Tottenham naposledy triumfoval v Ligovom pohári v roku 2008, titul získal naposledy v roku 1961.