Čaká ju veľká budúcnosť: 16-ročná Paňková by svojimi výkonmi brala medaily aj vo vyššej kategórii

Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková dosiahla na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane nevídaný úspech. Zo šampionátu si priviezla tri zlaté medaily a bronz, každú z inej disciplíny.

Najprv v piatok zvíťazila spoločne s Ivanou Chlebovou a Amy Ryanovou v kajakárskych hliadkach, v sobotu pridala zlato aj v K1 a bronz v extrémnom slalome a v nedeľu zavŕšila ťaženie najvyšším stupienkom v C1.

"Som veľmi šťastná, nečakala som to. Je to ako splnený sen. Vedela som, že to bude ťažké a aj bolo. Každý deň som sa však sústredila a oplatilo sa. Znamená to, že to čo robím, robím dobre a dúfam, že mám pred sebou dobrú budúcnosť," povedala 16-ročná Paňková slovenským médiám.



Mladej slalomárke dokonale sadli podmienky prírodného kanála v slovinskom stredisku: "Vyrastala som na riekach, takže to bolo ľahšie a lepšie mi to vyhovovalo. Voda nebola stabilná, prišli sme na tréning a voda bola o dvadsať centimetrov nižšie, potom zase nižšie, aj protivodky neboli také stále."



Veľkú hrdosť neskrýval Paňkovej tréner Peter Murcko, medailovú žatvu považuje za odmenu za veľké úsilie, ktoré museli vynaložiť na ceste medzi špičku. Pripomenul však, že to je len začiatok a jeho zverenka ukrýva obrovský potenciál: "Je to pre nás veľký úspech, pretože sme z Košíc a to je región, kde nie sú vytvorené až také podmienky na vodný slalom. Takže sú za tým tisíce kilometrov. Zuzana predviedla v Solkane koncentrovaný a profesionálny výkon, a to si vážim najviac. Ten výkon bol vynikajúci. Celý priebeh pretekov bol zvládnutý z technickej, kondičnej či taktickej stránky na maximálnej úrovni. Dokazujú to aj časy, keďže by sa presadila aj v kategórii do 23 rokov, v ktorej by získala striebro alebo bronz."



Vodný slalom patrí k najúspešnejším slovenským športom, dokazuje to bohatá medailová zbierka z olympijských hier. Paňková patrí k najsľubnejším talentom nielen na divokej vode, ktorá jej ponúka veľký výber idolov: "Snažím sa od všetkých niečo naučiť, ale určite Jana Dukátová, jej technika je úžasná, aj Michal Martikán či Alexander Slafkovský, je tu veľa vzorov."



Paňkovú po MSJ čaká veľká premiéra v seriáli Svetového pohára, v sobotu odcestuje do španielskeho Seu d'Urgell, následne ju čaká finále vo francúzskom Pau. No a na záver sezóny sa predstaví v domácom prostredí na MS v bratislavskom Čunove. Pred šampionátom však nemá veľké očakávania a chce najmä "nasať" atmosféru vrcholného podujatia: "Je to moja prvá sezóna medzi ´dospelákmi´, takže hlavne zbieram skúsenosti."