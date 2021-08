Brankárom chýba pred kvalifikáciou MS 2022 herná prax: Viac sedia, ako chytajú!

Situácia sa zvrtla! Kým v marcových zápasoch kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 chýbala herná prax hráčom, teraz sú bez nej brankári. Naša reprezentácia musí v trojzápase so Slovinskom, Chorvátskom a Cyprom (1., 4. a 7. septembra) oželieť štart Martina Dúbravku (32). Reprezentačná jednotka sa zotavuje po operácii chodidla. Jeho nástupcovia však skraja sezóny viac sedia na lavičke, ako stoja v bránke.

Marek Rodák vo Fulhame a Dušan Kuciak v Gdansku sa dostali medzi tri žrde z piatich zápasov jediný raz. František Plach absolvoval v Gliwiciach všetkých päť duelov, no je nováčikom. „Brankársku otázku na tento trojzápas nevnímam ako problém,“ zdôraznil tréner Štefan Tarkovič. „Rodák už dokázal, že aj keď nie je v pravidelnom rytme, vie sa pripraviť a podať kvalitný výkon. Kuciak vypadol v úvode sezóny, ale naposledy už opäť chytal. Plach nastupuje pravidelne.“

Z kádra vypadol Dominik Greif, ktorý prestúpil minulý mesiac zo Slovana do RCD Mallorca. Počas prípravy sa ľahko zranil, už je však fit. V prvých dvoch súbojoch La Ligy do hry nezasiahol. Tarkovič je s ním v kontakte. „Dominik si uvedomuje, že by v reprezentácii asi nedostal príležitosť. Chce sa presadiť v novom klube. Dohodli sme sa, že v ňom ostane, aby zabojoval o miesto v zostave. Ak by sa situácia s brankármi zhoršila, je ochotný prísť.“

Byť náhradníkom lezie na nervy. Vytráca sa chuť do hry, súťaživosť, motivácia. Návyky, ktoré iba tréningy nenahradia. Exbrankár repre Ján Mucha nejasá nad malou vyťaženosťou gólmanov. „Nie je ideálne, ak brankár nechytá. Sedieť na lavičke a stáť v bránke je veľký rozdiel. U brankára je dôležitá hlava. Rodák bol vlani v klube na vedľajšej koľaji, ale v baráži nám vychytal postup na ME. Bol psychicky silný a odolný. My by sme potrebovali dvoch takých, ako je Dúbravka,“ poznamenal pre Nový Čas.

MAREK RODÁK (24)

sezóna 2021/2022

Championship

Fulham – Middlesbrough (1:1) náhradník

Huddersfield – Fulham (1:5) náhradník

Millwal – Fulham (1:2) náhradník

Fulham – Hull City (2:0) náhradník

Ligový pohár

Birmingham City – Fulham (0:2) 90 minút

5 zápasov 1 odchytal 4 na lavičke

DUŠAN KUCIAK (36)

sezóna 2021/2022

Ekstraklasa

Bialystok – Gdansk (1:1) náhradník

Gdansk – Plock (1:0) náhradník

Slask Vroclav – Gdansk (1:1) náhradník

Gdansk – Cracovia (3:0) náhradník

Lech Poznaň – Gdansk (2:0) 90 minút

5 zápasov 1 odchytal 4 na lavičke

FRANTIŠEK PLACH (29)

sezóna 2021/2022

Ekstraklasa

Gliwice – Čenstochová (2:3) 90 minút

Mielec – Gliwice (0:2) 90 minút

Pogoň Štetín – Gliwice (1:0) 90 minút

Gliwice – Plock (4:3) 90 minút

Gliwice – Slask Vroclav (1:1) 90 minút

5 zápasov 5 odchytal 0 na lavičke