Slováci nastúpia proti Rakúsku v boji o ZOH v bránke s Konrádom: Na papieri sme silní, ale treba to potvrdiť na ľade

Dostal dôveru! Slovenskí hokejisti už dnes o 19.15 hod. vstúpia úvodným súbojom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu do bojov o miestenku na zimné hry 2022 v Pekingu. V zápase proti Rakúsku dostal dôveru trénerov ako jednotka tímu gólman Branislav Konrád. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že hoci máme na papieri najsilnejší výber, musíme to potvrdiť aj výkonmi na ľade!

Očakávali ste, že trénerský štáb rozhodne o tom, že do boja o olympijskú miestenku v prvom súboji proti Rakúsku vstúpite v pozícii brankárskej jednotky?

- Či som to očakával? Poviem to takto, bol som na to pripravený.

Kto vám to oznámil?

- Kouč gólmanov Jano Lašák.

Vy ste boli brankárskou jednotkou aj na májovom šampionáte v Rige, ale v prvom súboji proti Bielorusku ste sa nešťastne zranili. Čo vám vlastne bolo a ste už na sto percent v poriadku?

- Konkrétne som mal natiahnutý úpon panvového dna. Keď som stál, tak to bolo v poriadku, ale nemohol som si kľaknúť, čo ma limitovalo. Áno, už som stopercentne v poriadku, inak by som tu ani nebol.

Budete mať na pleciach veľkú zodpovednosť, ste na to pripravený?

- Do každého zápasu, či je to prípravný, alebo duel na šampionáte či olympiáde, idem s tým, že chcem podať čo najlepší výkon a pomôcť mužstvu. Inak to nebude ani teraz. Ale určite nás nečakajú ľahké zápasy.

Ako vidíte silu nášho tímu, až 15 hráčov hralo v máji na šampionáte v Rige.

- Na papieri máme najsilnejší tím, ale musíme to potvrdiť aj na ľade. Sme pokope od nedele, nehrali sme na rozdiel od našich súperov ani jeden prípravný duel, čo je určitá nevýhoda. Sme však doma, budeme mať podporu fanúšikov, takže verím, že to zvládneme a postúpime na zimné hry do Pekingu.

Kto bude podľa vás najťažší protivník v boji o jedinú miestenku?

- Hovorí sa, že Bielorusi, ale najskôr musíme zdolať Rakúsko i Poľsko a potom myslieť na posledný zápas. Treba ísť krok po kroku.

Ste v bubline zatvorený, ako to zvládate?

- Tak všetci by sme boli radšej, keby sme neboli v bubline a mohli si ísť mimo hotela vyvetrať hlavy. Zažili sme to v Rige, našťastie teraz to nebude také dlhé a všetci máme rovnaké podmienky.

Tešíte sa na fanúšikov v hľadisku?

- Áno, hlavne sa musíme snažiť hrať dobre, aby sme fanúšikov, ktorí nás prídu podporiť, nesklamali.

Program D-skupiny

ŠTVRTOK

15.15 hod.: Bielorusko - Poľsko

19.15 hod.: Rakúsko - SLOVENSKO

PIATOK

15.15 hod.: Bielorusko - Rakúsko

19.15 hod.: SLOVENSKO - Poľsko

NEDEĽA

13.30 hod.: Rakúsko - Poľsko

17.30 hod.: SLOVENSKO - Bielorusko

Pozn.: Do Pekingu postupuje iba víťaz skupiny.