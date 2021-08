Manažér, ktorý žal úspechy so Schumacherom 20 rokov: Prečo ma k nemu Corinna nepustí?!

Michael Schumacher (52) a Willi Weber (79). Toto spojenie trvalo asi dvadsať rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Teraz však Schumiho bývalý manažér nemôže prekročiť jeho prah. Dôvody Weber vysvetľuje vo svojej autobiografii Benzín v krvi, ktorá vyjde na konci augusta. Bývalého šampióna Formuly 1 totiž nenavštívil v nemocnici, keď to bolo najviac potrebné.



Willi Weber je neodlúčiteľnou súčasťou megaúspechov Michaela Schumachera. Ako manažér sa postaral o to, aby mal nemecký šampión tie najlepšie podmienky, ktoré mu umožnili predvádzať výkony, vďaka ktorým sa stal sedemnásobným majstrom sveta. Je to ale už skoro osem rokov, čo sa obaja muži videli naposledy.



"Do dnešného dňa mi jeho manželka Corinna ani raz nezavolala alebo neposlala list. Prečo som v jej nemilosti? Čo som vykonal, že som pre ňu už len handra na podlahu?" pýta sa muž, ktorému ťahá na osemdesiatku. Sám ale zrejme odpoveď tuší. "Vtedy, keď sa Michaelovi stala nehoda, som nenastúpil do lietadla a nešiel za ním do nemocnice.



Videl som ten dav ľudí a hovoril si, že predsa nebudem jeden z mnohých a nebudem stáť v rade. A to bola chyba," opisuje Weber dôvody, prečo je u Schumacherovej manželky na čiernej listine. Od tej doby má vstup k legende zakázaný. „Tisíckrát som to už oľutoval. Cítil som sa v tej dobe mizerne. Trpel som ako pes. Po nejakej dobe sa mi však podarilo

spraviť za všetkým hrubú čiaru, aby ma to ďalej už nezožieralo,“ uzavrel Weber.