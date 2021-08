Staronový klub mu evidentne neprospieva: Radja Nainggolan nafúkal za volantom, trest je viac, než smiešny

Celý profesionálny futbalový život strávil v Taliansku. Radja Nainggolan (33) sa na staré kolená vrátil do rodného Belgicka, kde začínal s futbalom.

Ako voľný hráč sa presťahoval do Antverp, kde začínali jeho prvé futbalové kroky. Svojsky, no nesmierne platný ofenzívny záložník má len týždeň po tom, čo prišiel do Belgicka na krku problém. Počas jazdy vo svojom aute bol zastavený policajnou hliadkou. Tá tak urobila na základe prekročenia rýchlosti. Radju následne podrobili dychovej skúške, ktorá dopadla na prekvapenie pozitívne.



Belgičanovi bol odobratý vodičský preukaz na pätnásť dní. Nainggolan sa všetkým ospravedlnil a dodal, že vo svojom rodnom meste musí ísť mládeži príkladom.