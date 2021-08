V takomto zložení vyrukujú Slováci na Rakúšanov: Tréner Ramsay zachová zaužívaný systém z MS v Rige

Slovenskí hokejisti odštartujú kvalifikáciu na ZOH 2022 vo štvrtok proti Rakúsku.

Asistent hlavného trénera Ján Pardavý uviedol, že v elitnej formácii nastúpia Marek Hrivík, Peter Cehlárik a Tomáš Jurčo, v druhom útoku budú hrať Adam Ružička, Róbert Lantoši a Kristián Pospíšil. Realizačný tím pripravoval mužstvo nielen na pozíciu favorita, ale aj na tlak od slovenských fanúšikov.



Slováci budú o účasť na šiestych ZOH bojovať v Bratislave okrem Rakúska aj s Poľskom a Bieloruskom. "Mali sme dva tréningy denne, nacvičili sme si nejaké veci, najmä chalani, ktorí neboli v Rige. Je to iné ako v príprave na MS, už len tým, že je to v auguste, pre každého je to dôležité podujatie. Verím, že od prvej minúty budeme pripravení," uviedol Cehlárik, ktorého vyhlásili na uplynulom svetovom šampionáte za najlepšieho útočníka.



Cehlárik hral v Rige v útoku spolu s Hrivíkom a Lantošim, v Bratislave nahradí Lantošiho 28-ročný Jurčo. "Bude to o jednoduchosti a o podpore. Tomáš je silný na puku, verím, že budeme hrať zodpovedne. Darilo sa nám na tréningu, dúfam, že to potvrdíme v zápasoch," dodal Cehlárik.



Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi do Pekingu len víťaz, takže v konkurencii ostatných tímov si nebudú môcť zverenci trénera Craiga Ramsayho dovoliť žiadne zaváhanie. "Máme papierovo dobrý tím, mali by sme to zvládnuť," vyhlásil Jurčo.



Predchádzajúcu sezónu strávil Jurčo v NHL a AHL, momentálne je bez klubu. Ponuku reprezentovať vzal hneď. Mal by sa predstaviť aj v prvej presilovkovej formácii. "Rozloženie je celkom fajn, mohlo by to fungovať. Okrem nás troch z útoku je tam Christián Jaroš, ktorý by ako pravák mal byť pripravený na strelu z prvej," povedal Jurčo.



Slováci sa s Rakúskom stretli aj v príprave pred MS, tréner Ramsay sa po zápasoch sťažoval na prílišnú tvrdosť súpera. "Budú hrať agresívne, ale nemyslím si, že až tak ako v príprave proti nám. Očakávame od nich agresívny celoplošný pohyb a forčeking. Budú brániť stredné pásmo, my na to musíme reagovať," povedal Pardavý.



Do hry by sa mohol dostať aj útočník Miloš Kelemen, ktorý dostal dôveru aj na MS a odvďačil sa gólom. Teraz je pred ním ďalšia motivácia: "Som rád, že som tu, stretli sme sa dobrá partia. Vidím chalanov, ktorí hrajú v NHL, a teraz sme spolu v kabíne. Všetci máme nejaké pozície v tíme, ja sa budem snažiť odovzdať 100 percent. ZOH sú veľká motivácia, každý tam chce hrať."



Dvadsaťdvaročný hokejista sa tiež teší na atmosféru, zimný štadión v Bratislave by mal byť naplnený do 75 percent celkovej kapacity. Lístky však zháňal iba rodine a priateľke. V súvislosti s divákmi tréner Pardavý uviedol: "Naši hráči musia byť pripravení na to, že na nich bude vyvíjaný nejaký tlak, ktorý je doma ešte väčší. Pripravujeme tím na to, aby vedel, že ide o veľa. Verím, že využijeme z hľadiska dobrú energiu."