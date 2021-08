Slovan si zahrá Ligu majstrov po dlhých deviatich rokoch, Michal Sersen: Verím, že nás to posunie!

V novej edícii hokejovej Ligy majstrov (CHL) sa po ročnej odmlke z dôvodu pandémie koronavírusu predstaví 32 mužstiev z 13 líg a 14 európskych krajín, ktoré medzi sebou odohrajú 125 zápasov.

Slovenský hokej v nej bude reprezentovať Slovan Bratislava, ktorý sa vracia na európsku klubovú scénu po deviatich rokoch. Súťaž sa začne vo štvrtok 26. augusta a vyvrcholí finálovým zápasom 1. marca 2022.



Slovan bude v prestížnej súťaži účinkovať vďaka voľnej karte, ktorú dostal od organizátorov. "Jeden z cieľov CHL je prostredníctvom systému tzv. voľných kariet ponúknuť účasť v Lige majstrov pre renomované kluby a prispieť tak k rozvoju európskeho klubového hokeja tým, že súťaž bude mať medzinárodne čo najviac rozmanité zastúpenie. Nominácia Slovana Bratislava nám ponúka možnosť privítať späť v našej súťaži Slovensko, krajinu s bohatou tradíciou, ktorá svetovému hokeju vychovala mnohých špičkových hráčov," uviedla Rada CHL.



Sezónu otvorí úradujúci šampión Frölunda Göteborg, ktorý sa v úvodnom zápase predstaví na ľade BK Mladá Boleslav. Slovan bude hrať v atraktívnej F-skupine proti českému majstrovi HC Oceláři Třinec, švajčiarskemu Fribourgu-Gottéron a švédskemu Leksandu. Zverenci Róberta Dömeho nastúpia najskôr 27. augusta vo Švédsku a o dva dni neskôr sa predstavia na ľade švajčiarskeho mužstva. "Vo Švédsku nás nečaká nič jednoduché, Leksand patrí k špičke a hrá sa tam top hokej v Európe. Ale nejdeme im dať nič zadarmo, chceme sa ukázať v dobrom svetle. Bude to pre nás dobré aj z hľadiska skúsenosti. Nič jednoduché nás nečaká ani vo Fribourgu, majú skvelé mužstvo. Verím, že nás to niekam posunie. Ale chceme doniesť aj dobré výsledky," povedal pre TASR kapitán Slovana Michal Sersen.



Aby bola CHL pripravená na všetky eventuality, ktoré môžu prísť s vírusom Covid-19, rozhodla sa prispôsobiť svoje pravidlá pre sezónu 2021/2022. Aby sa tímy kvalifikovali do play off, musia odohrať aspoň 50 percent svojich zápasov v skupinovej fáze.



Šesť tímov z piatich krajín bude v LM debutovať. Za Švédsko to sú Rögle Ängelholm a Leksands IF, ďalej Pinguins Bremerhaven z Nemecka, JKH GKS Jastrzebie z Poľska a okrem Slovana aj ukrajinský HC Donbass. Zástupca Ukrajiny bude v tejto súťaži vôbec po prvý raz. Odmeny v tejto sezóne sú spolu 3,31 milióna eur. Každý klub, ktorý sa predstaví v skupinovej fáze, dostane 60.000 eur, za postup do play off sú ďalšie financie.



Skupinová fáza sa začne 26. augusta a skončí sa 13. októbra. Celkom 32 účastníkov rozdelili do ôsmich skupín po štyroch a každý odohrá šesť zápasov. Tímy, ktoré sa umiestnia na prvom a druhom mieste v tabuľke, postúpia do play off. Zápasy prvého kola vyraďovačky sa vyžrebujú 15. októbra.



Slovan sa v medzinárodnej klubovej súťaži predstavil už v rokoch 2011 a 2012, keď pôsobil ako jediné slovenské mužstvo v European Trophy. V decembri 2012 bol spolu s Viedňou aj spoluorganizátorom finálového turnaja, v ktorom zvíťazil švédsky klub Lulea HF. Slovan vtedy vypadol vo štvrťfinále po prehre s ďalším švédskym mužstvom Färjestad BK 1:4. Slovan je tiež držiteľ najlepšieho umiestnenia slovenského mužstva v Lige majstrov. V januári 2008 obsadil na záverečnom turnaji Super Six v Petrohrade 3. miesto. Na turnaji v Rusku vtedy hrali víťazi šiestich európskych líg (Rusko, Švédsko, Slovensko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko).



"Belasí" majú za sebou skvelé výsledky v príprave. A-mužstvo v nej zdolalo Viedeň Capitals 6:2, Klagenfurt 5:1, rovnakým výsledkom zvíťazilo aj nad Michalovcami a na záver Slovan zdolal Košice 2:1. "Ťažko sa to ešte hodnotí, ale výsledky tešia. No nechceme ich podceňovať. Vyhrali sme turnaj, kde sme zdolali dobré tímy, ale toto bude ešte o úroveň vyššie. Prakticky sa teraz pre nás začína sezóna," dodal Sersen.



Prvý ročník nového formátu Ligy majstrov sa konal v sezóne 2014/2015. Triumfovala v ňom švédska Lulea, nasledujúce dva ročníky sa stali korisťou ďalšieho švédskeho tímu Frölunda. V roku 2018 triumfoval fínsky tím JYP Jyväskylä a potom opäť dvakrát Frölunda. Slovenské kluby sa v súťaži predstavili každý rok. V prvom ročníku obsadili Košice 3. miesto v základnej skupine. V ďalších dvoch rokoch hrali v LM Košice aj Nitra. "Corgoni" v roku 2016 nepostúpili zo skupiny, Košičania vypadli v 1. kole play off. O rok neskôr ukončili oba kluby pôsobenie v súťaži tiež v 1. kole vyraďovačky. V ďalších troch ročníkoch sa predstavila Banská Bystrica, skončila vždy na 4. mieste v skupine.



Program zápasov F-skupiny:

27. augusta 19.05 Leksands IF - SLOVAN BRATISLAVA

27. augusta 19.45 Fribourg-Gottéron - Oceláři Třinec

29. augusta 18.05 Leksands IF - Oceláři Třinec

29. augusta 17.45 Fribourg-Gottéron - SLOVAN BRATISLAVA

2. septembra 17.00 Oceláři Třinec – Fribourg-Gottéron

2. septembra 19.30 SLOVAN BRATISLAVA – Leksands IF

4. septembra 15.00 Oceláři Třinec – Leksands IF

4. septembra 17.30 SLOVAN BRATISLAVA – Fribourg-Gottéron

5. októbra 18.05 Leksands IF – Fribourg-Gottéron

6. októbra 17.00 Oceláři Třinec – SLOVAN BRATISLAVA

12. októbra 19.45 Fribourg-Gottéron – Leksands IF

13. októbra 18.00 SLOVAN BRATISLAVA - Oceláři Třinec