Slovenské kluby to v odvete nebudú mať ľahké: Slovan má však Európu istú, Žilina je na pokraji vypadnutia

Vo štvrtok 26. augusta absolvujú MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava odvetné súboje v play-off v pohárovej Európe pre sezónu 2021/2022.

Obaja zostávajúci slovenskí zástupcovia v prvých dueloch u súperov vysoko prehrali, preto nemožno očakávať ich postup. Žilinčania v Európskej konferenčnej lige prehrali v českom Jablonci 1:5 a "belasí" v Európskej ligy na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus 0:3. Kým pre "šošonov" bude očakávané vyradenie znamenať stopku ťažení v pohárovej Európe, ak sa Slovan nedostane do skupinovej časti EL, zahrá si šesť duelov v skupine EKL.

"Moje osobné nastavenie je jasné - dosiahnuť čo najlepší výsledok a zabojovať o menší zázrak. Som presvedčený, že takto budeme nastavení všetci,“ vyhlásil český krídelník Jaromír Zmrhal zo Slovana pred domácou odvetou proti Olympiakosu, cituje ho oficiálny web klubu. "Presvedčili sme sa o kvalite Olympiakosu, ktorá je veľká. Musíme však hrať lepšie a vyhnúť sa chybám z prvého duelu. Prehrávame o tri góly, no napríklad v Berne sme túto stratu takmer stiahli za polčas, a teraz nás čaká celý zápas. Potrebujeme sa častejšie dostávať do streleckých pozícií, resp. do šestnástky, najlepšie by bolo dať gól, ktorým by sme viac otvorili hru. Samozrejme, vnímame silu súpera, ktorá v prvom zápase vyplývala z ich sily na lopte a štandardných situácií. Na tie si treba dať veľký pozor," doplnil.

O dosť náročnejšiu situáciu majú pred sebou hráči Žiliny. Štvorgólové manko je veľké, napriek tomu zbrane neskladajú. "Čaká nás náročný duel, do ktorého určite dáme všetko. Dúfam, že to dotiahneme do víťazného konca. Stále verím v postup," poznamenal žilinský obranca Branislav Sluka. Hlavný kouč Pavol Staňo svojim zverencov verí. "Dúfam, že do zápasu pôjdeme nastavení tak, že kým sa hrá, stále šanca žije, aj keď je malá. Pôjdeme bojovať," vyhlásil.

Duel MŠK Žilina - FK Jablonec v EKL je pod Dubňom na programe od 18.00 h, zápas ŠK Slovan Bratislava proti Olympiakosu Pireus nastúpi v EL od 20.45 h.