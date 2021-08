Róbert Mak si na jeseň zahrá iba Európsku ligu: Do skupinovej fázy Ligy majstrov Young Boys Bern, Benfica Lisabon a Malmö

Futbalisti Ferencvárosu Budapešť neuspeli v play off Ligy majstrov. Maďarský šampión prehral s Young Boys Bern dva razy 2:3.

Slovenský krídelník Róbert Mak nastúpil v utorkovej domácej odvete až v úplnom závere za stavu 2:2. Jeho tím vrhol všetky sily do útoku s cieľom doviesť duel do predĺženia, v nadstavenom čase však tretíkrát inkasoval. Na jeseň sa Ferencváros predstaví v Európskej lige.



Do skupinovej fázy LM sa v utorok okrem Young Boys Bern, premožiteľa ŠK Slovan Bratislava v 2. predkole, prebojovali aj Benfica Lisabon a Malmö FF.



odvety play off Ligy majstrov:

PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0

ČK: 32. Lucas Verissimo (Benfica)

/prvý zápas: 1:2, Benfica postúpila do skupinovej fázy/



Ludogorec Razgrad - Malmö FF 2:1 (1:1)

Góly: 10. Neďalkov, 60. Sotiriu (z 11 m) - 42. Birmančevič

/prvý zápas 0:2, Malmö postúpilo do skupinovej fázy/



Ferencváros Budapešť - Young Boys Bern 2:3 (2:1)

Góly: 18. Wingo, 27. Mmaee - 5. Zesiger, 56. Fassnacht, 90.+3 Mambimbi, ČK: 64. Laidouni (Ferencváros)

/R. Mak (Ferencváros) nastúpil v 86. minúte/

/prvý zápas 2:3, Young Boys Bern postúpil do skupinovej fázy/