Slovenské volejbalistky si na ME pripísali prvé víťazstvo: V dramatickom zápase porazili Švajčiarky

Slovenské volejbalistky zaknihovali prvé víťazstvo na ME 2021. Vo svojom štvrtom stretnutí C-skupiny v chorvátskom Zadare zdolali v utorok Švajčiarsko 3:1 a udržali si šancu na postup zo skupiny.

Ďalší zápas odohrajú po dni voľna vo štvrtok, keď o 17.00 h nastúpia v poslednom zápase v skupine proti Bielorusku.



Slovenky prehrali prvý set 21:25, no potom zlepšili hru. Darilo sa im najmä na podaní, súperky po ňom vytláčali od siete. V dramatickom treťom sete prehrávali Slovenky 14:17, no výborným záverom ho otočili vo svoj prospech.



Slovenky sa ziskom prvých troch bodov na turnaji posunuli v tabuľke na 5. priečku pred Švajčiarky a čaká ich rozhodujúca bitka o postup. Ten im zaručí akékoľvek víťazstvo.



C-skupina:

Švajčiarsko - Slovensko 1:3 (21, -14, -19, -22)

Rozhodovali: Miklošičová (Slovin.) a Jankovič (Srb.), 200 divákov

Švajčiarsko: Pierretová 1, Künzlerová 15, Matterová 9, Storcková 12, Van Rooijová 10, Sulserová 10, liberá Depratiová a Knuttiová (Hämmerliová 0, Eiholzerová 8). Trénerka: S. Van Hintumová.

Slovensko: K. Fričová 9, Tereza Hrušecká 1, Krišková 19, Radosová 12, Pencová 11, Koseková 2, libero Španková (M. Žernovič 1, Abrhámová 5, Palgutová 7). Tréner: M. Fenoglio.



Slovenky v úvode viedli 8:5, ale neskôr sa skóre vyrovnalo a rozhodlo sa v koncovke, v ktorej Švajčiarky aj vďaka chybám Sloveniek odskočili z 20:20 na 24:20 a premenili druhý setbal.



Slovenky pred druhým setom zapli na vyššie obrátky a jasne dominovali. Na palubovku prišli Palgutová s Abrhámovou, po bloku Pencovej viedli Slovenky 8:4, po bloku a ese Palgutovej už 14:7, neskôr dokonca aj o desať bodov 20:10. Napokon zvíťazili 25:14.



Úvod tretieho setu sa pre Slovenky nevyvíjal dobre, prehrávali 1:5, po dvoch esách Kriškovej bolo vyrovnané 5:5. V druhej polovici setu viedli Slovenky po bloku Pencovej 16:13, no Švajčiarky vyrovnali 16:16. Pred koncovkou sa Slovenky sa dostali do trháku 22:17 a napokon ujali sa vedenia 2:1.



Švajčiarky vo štvrtom sete riskovali a dlho im to vychádzalo, viedli 12:6 aj 16:11. Tréner Fenoglio si vzal oddychový čas a Slovenky sa stihli vrátiť do hry. Vyrovnali na 17:17 a v dramatickom závere rozhodli o svojom víťazstve tromi bodmi od stavu 22:22.



hlasy po zápase /zdroj RTVS a TASR/:

Romana Krišková, smečiarka SR: "Sme veľmi šťastné. Odovzdali sme zo seba všetko, stále sme bojovali a to aj za nepriaznivého stavu. Vyhraný set s Talianskom nám dodal sebavedomie, získali sme viac mentálnych síl. Verím, že pozajtra budeme pokračovať v tom, čom sme predviedli dnes."

Marco Fenoglio, tréner SR: "Potrebovali sme tento zápas zvládnuť, bolo to veľmi ťažké. Ale som rád, že sme to zvládli, nechceli sme si pripustiť, že sa pre nás turnaj skončí. Teraz máme deň voľna, chceme sa dobre pripraviť na Bielorusky."

Nikola Radosová, smečiarka SR: "Po prvom sete išlo hlavne o to, aby sme eliminovali chyby. Dokázali sme to a hralo sa nám potom lepšie. Robili sme menej chýb, začali nám fungovať veci."

Barbora Koseková, nahrávačka SR: "Vďakabohu, že sme vyhrali, bolo to kľúčové. Nebol to asi najkrajší volejbal, ale sme radi za výsledok. Bojujeme a o tom som radšej, že sme to dokázali."

Jaroslava Pencová, smečiarka SR: "Začali sme zle, cítime, že nehráme ideálne. Hrali sme pod väčším tlakom ako proti Taliankam. To sa ukázalo v prvom sete. V druhom sme boli koncentrované, nedopustili sme drámu. Vo štvrtom sete sme robili chyby, boli sme nervózne, ale zvládli sme to."



tabuľka C-skupiny:

1. Chorvátsko 4 4 0 12:1 12 - postup do osemfinále

2. Taliansko 3 3 0 9:1 9 - postup do osemfinále

3. Maďarsko 4 1 3 6:10 4

4. Bielorusko 3 1 2 3:6 3

5. SLOVENSKO 4 1 3 5:10 3

6. Švajčiarsko 4 1 3 4:11 2

* istý postup do osemfinále