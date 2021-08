Dlho očakávaný návrat zázračného dieťaťa: Ansu Fati sa už čoskoro pokúsi zastúpiť Messiho

Približne desať mesiacov po operácii ľavého kolena je talentovaný mladík Ansu Fati späť na tréningovom ihrisku a usmieva sa.

Stále iba 18-ročný útočník v utorok absolvoval prípravu so spoluhráčmi v španielskom veľkoklube FC Barcelona. Ansu Fati nehral od novembra 2020, keďže v ligovom zápase proti Betisu Sevilla si poranil meniskus v ľavom kolene. Jeho návrat do súťažného diania v blízkej budúcnosti by mal zvýšiť silu útoku Kataláncov, ktorá klesla odchodom Argentínčana Lionela Messiho.

"Ansi Fatu má za sebou tréning so spoluhráčmi. Súčasťou jeho zotavovania budú tréningy v skupine aj individuálna príprava," informovalo vedenie "blaugranas". Návrat mladíka do súťažného diania sa neočakáva v najbližších dňoch, stať by sa tak mohlo v druhej polovici septembra.

Po operácii kolena lekári odhadovali čas Fatiho liečenia na štyri mesiace. Pri liečení však nastali komplikácie, ktoré si vyžiadali ďalšie chirurgické zákroky a tak rodák z afrického štátu Guinea-Bissau nútene pauzuje už skoro rok. Ak by sa v jeseni 2020 nezranil, mal veľkú šancu hrať za Španielsko na majstrovstvách Európy aj olympijských hrách.

V ofenzíve má kouč Ronald Koeman aktuálne k dispozícii Antoina Griezmanna, Martina Braithwaita či Memphis Depay. Sergio Agüero je aktuálne zranený a do súťažného diania nezasiahne skôr ako v októbri, opakujúce sa zdravotné problémy má Ousmane Dembélé.

Ansu Fati v A-tíme FC Barcelona odohral doteraz 43 duelov a strelil v nich 13 gólov. V historických rebríčkoch je najmladším autorom presného zásahu vo farbách FC Barcelona aj v drese španielske seniorskej reprezentácie.