Hráči Realu Madrid sa konečne dočkali: Po takmer 600-dňovej pauze sa vrátia na Santiago Bernabeu

Futbalisti Realu Madrid sa po roku a pol opäť predstavia na štadióne Santiago Bernabeu.

Prvý zápas v domácom prostredí absolvujú v štvrtom kole La Ligy so Celtou Vigo pred maximálnou návštevou 32-tisíc fanúšikov, kapacita je obmedzená na 40 percent v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu.



Real uplynulých 559 "pandemických" dní hrával na rezervnom štadióne Alfreda di Stefana. Presun bol však motivovaný aj rekonštrukciou domovského stánku, do ktorej klub investuje viac 800 miliónov eur, prestavba by mala trvať do konca roka 2022. Informovala o tom agentúra DPA.