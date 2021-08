Strieborný z Tokia Jakub Grigar relaxoval na Slovensku: Priateľku posadil do kajaka!

Po oslavách olympijského striebra si našiel čas aj na krátky oddych. Kajakár Jakub Grigar (24) strávil dovolenku s priateľkou Aďkou nie pri mori, ale doma na Slovensku.

„Videli sme veľa krásnych miest. Jedným z nich bola Manínska tiesňava,“ prezradil pre Nový Čas Jakub.



Grigar mal po olympiáde hektické obdobie, a tak sa dovolenky nevedel dočkať. „Chceli sme využiť čo najviac voľného času, aby sme si oddýchli, spoznali trochu krásy Slovenska a popri tom si aj užili nejakú tú zábavu. Som rád, že som po tých mesiacoch cestovania mohol stráviť plnohodnotný čas s rodinou,“ pokračoval vodný slalomár.

Hoci pôvodne chcel ísť k moru, po porade s priateľkou zostali doma. „Uvedomili sme si, že síce obaja väčšinu času žijeme na Slovensku, ale veľa sme tu toho ešte nevideli. Tak sme si povedali, že parádna dovolenka sa dá spraviť aj u nás a že to v podstate bude ešte lepšie, lebo stihneme všetko - hory, vodu aj zábavu,“ vysvetlil Jakub.

Výhľady ho očarili

S Adrianou videli veľa krásnych miest vrátane Mamínskej tiesňavy. „Prekvapilo ma, ako ľahko sme sa dostali ku krásnym výhľadom. Samozrejme, trochu sme pochodili Nízke Tatry a okolie Liptova a najviac ma bavili obyčajné výlety k vode na Liptovskú Maru. Na jeden z nich som zobral aj dva kajaky a ukázal priateľke Aďke, ako sa na loďke jazdí, pretože už sme spolu takmer 4 roky a ona stále nesedela v kajaku!“ zasmial sa slovenský reprezentant.

Už zarezáva

Spolu s kolegami z reprezentácie už momentálne zarezáva v Čunove, kde sa budú o mesiac konať majstrovstvá sveta. „Prvé týždne to bude trochu bolieť, pretože vrátiť sa do plného tréningu po dovolenke je vždy veľmi náročné. Našťastie som však na to myslel aj dopredu a druhý týždeň dovolenky som pomaličky začal trénovať. Hneď, ako sa do toho trochu dostaneme, odchádzame na Svetové poháre do Španielska a Francúzska a po nich už len zamakáme na spomínaných MS,“ uzavrel Jakub Grigar.