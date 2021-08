Saganovci makajú v Pyrenejach: Uvidíme súrodenecké duo spolu aj v novom tíme TotalEnergies?

Po zranení a operácii nenecháva nič na náhodu. Cyklista Peter Sagan (31) ladí formu pred domácimi pretekmi Okolo Slovenska (15. - 19. septembra) spolu s bratom Jurajom (32) v Pyrenejach.

Ešte stále pritom v drese tímu BORA-hansgrohe.Sagan má v závere sezóny ešte poriadne nabitý program. Okrem spomínaných pretekov Okolo Slovenska sa bude následne na MS v Belgicku (26. septembra) snažiť vybojovať štvrtý titul majstra sveta. Labutiu pieseň za Boru by mal odkrútiť na legendárnych pretekoch Príž-Roubaix(3. októbra). V novej sezóne sa už však oblečie do farieb tímu TotalEnergies. Jeho brat Juraj, ktorý je celý život verne po jeho boku, však ešte stále na novú zmluvu čaká.uviedol pre Nový Čas šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara. Na margo Tourminátorovho prestupu poznamenal, že v tíme už musela po toľkých rokoch zrejme panovať ponorková choroba.

„Ako sa vraví, nová metla dobre metie. Peťo pozdvihol úroveň v každom tíme, do ktorého v minulosti prišiel. Toto bude podobný prípad. Predsa len tie vzťahy v Bore... Už to bola asi skôr taká ponorková choroba. Aj keď Peter sa stále vyjadroval, že je v Bore spokojný. Ako nemecký tím však dávali čoraz väčšiu prednosť nemeckým jazdcom. Z môjho pohľadu je dobre, že odchádza do nového,“ dodal Privara.