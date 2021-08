V týchto dresoch budú hrať belasí Ligu majstrov! Pre fanúšikov bude najväčším ťahákom dvojzápas proti Třincu

Čaká ich premiéra! Hokejisti bratislavského Slovana sa v tomto ročníku premiérovo predstavia v Lige majstrov. Belasí už v piatok odohrajú svoj prvý duel v skupine F na ľade švédskeho tímu Leksand IF.

Hráči čitateľom denníka Nový Čas ukázali, v akých dresoch sa v tejto súťaži predstavia!



Slovanisti sa výborne naladili na piatkový štart prestížnej Ligy majstrov. Tím okolo kapitána Michala Sersena zvíťazil cez víkend na turnaji Eastern Cup, keď postupne zdolal Klagenfurt, Michalovce a vo finále aj Košice. „Bola to naozaj dobrá previerka, ale teraz sa už sústredíme na prvý zápas proti Leksandu,“ povedal obranca Sersen. Slovanisti sa okrem švédskeho zástupcu ešte stretnú aj s českým Třincom a švajčiarskym Fribourgom. „Tešíme sa na konfrontáciu so špičkovými klubmi. Pre fanúšikov bude isto najväčším ťahákom dvojzápas proti Třincu,“ povedal generálny manažér Maroš Krajči. Slovanisti odlietajú do Švédska už zajtra a nastúpia v nových dresoch výlučne vyrobených na túto súťaž.