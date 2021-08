Majster sveta Ján Lašák je opäť koučom gólmanov reprezentácie: Dostane sa na štvrtú olympiádu?

Je späť! Do realizačného tímu reprezentácie sa pred štvrtkovou kvalifikáciou o postup na zimné hry 2022 v Pekingu vrátil kouč brankárov Ján Lašák (42).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lašák počas hráčskej kariéry dvakrát štartoval pod piatimi kruhmi v rokoch 2002 i 2006 a ako kouč

„Bol som s Craigom Ramsaym a ten mi povedal, že keď sme to spolu ťahali celý čas, tak by bol rád, keby som bol pri mužstve počas tejto kvalifikácie. Keďže ide iba o týždenný pobyt, tak som prikývol, pretože sa mi to nekoliduje s prácou s mladými gólmanmi, ako počas MS. Hneď po kvalifikácii cestujem na Liptov, kde máme s brankármi od 15 do17 rokov kempy pod hlavičkou zväzu,“ ozrejmil Lašák. Na otázku, kto bude z trojice gólmanov - Braňo Konrád, Adam Húska a Patrik Rybár - našou jednotkou na turnaji, odvetil: „Predstavu už máme, ale ešte sme nemali internú debatu medzi gólmanmi. Takže najskôr to povieme im a až potom do médií,“ dodal na záver bývalý úspešný hokejista.

Lašák na olympiáde:

ako hráč

2002 - Salt Lake City

2006 - Turín

ako kouč brankárov

2018 - Pjongčang