Smrť Jimmyho Hayesa († 31) zasiahla celú NHL, no najmä Boston Bruins: Kapitán Bergeron s dojímavým odkazom!

Svet obletela smutná, no najmä nečakaná správa o smrti Jimmyho Hayesa, ktorý zomrel v príliš mladom veku. Príčina jeho skonania zatiaľ nie je známa, faktom ostáva len to, že jeho telo bolo nájdené v dome bez známok života.

A statement from Boston Bruins Captain Patrice Bergeron: pic.twitter.com/SUG5AvPj9Y — Boston Bruins (@NHLBruins) August 23, 2021

Na palube NHL strávil sedem rokov, pričom vystriedal hneď niekoľko klubov ako Chicago, Floridu, New Jersey aPráve v tomto prístavom meste študoval Jimmy na Boston College, následne hrával aj za A-tím.Za svoju kariéru odohral 334 dueloch, v ktorých získal 109 (54+55) bodov.o, brata Kevina, hrajúceho za Philadelphiu Flyers, tri sestry a rodičov.Hayes si dokonca obliekol aj dres USA na majstrovstvách sveta do osemnásť rokov, z ktorých si odniesol striebro.. No najdojimávejší odkaz napísal kapitán Bostonu Bruins, Patrie Bergeron."Som úplne zničený z toho, že nás opustil môj kamarát Jimmy Hayes. Poznať ho znamenalo obrovskú radosť, užíval som si s ním každú minútu ako na ľade, tak aj mimo neho.S celou rodinou posielame úprimnú sústrasť jeho manželke Kristen, dvom synom, bratovi Kevinovi a zvyšku rodine počas týchto ťažkých časov," napísal Bergeron na Twitteri.