Zomrel ikonický český obranca Jan Suchý († 76): Svoje okolie naučil, ako sa hádzať do striel!

Na majstrovstvách sveta vyhral celkom šesť medailí. Na jeho krku však nikdy neviselo zlato. S Duklou Jihlava ovládol českú ligu až sedemkrát, stal sa aj dvojnásobným víťazom Zlatej hokejky v úvodných dvoch ročníkoch.

V roku 2009 bol uvedený do siene slávy IIHF. Aj takto by sa dal v skratke opísať kariérne nesmierne bohatý život Jana Suchého. Okrem iného sa mu ako obrancovi darilo aj strelecky. V 561 zápasoch v drese Dukly Jihlava sa mu podarilo nastrieľať až 162 gólov. Mimo iného, ako jediný obranca v histórii československej súťaže vyhral celkové bodovanie za sezónu (30+26).



Významnú stopu zanechal aj v obrannom štýle, akým sa prezentoval. Patril totiž medzi prvých obrancov, ktorý sa začal hádzať do striel, čím inšpiroval aj ďalších hokejistov. Čosi podobné patrí v dnešnom hokeji k povinnej "výbave" každého dobrého hokejistu.