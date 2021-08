Nespokojnosť hráčov FC Fredericia sa dostavila okamžite, avšak Heer si svoju chybu plne uvedomoval. Svedčí o tom úprimné gesto dánskeho rozhodcu – zvalil sa na hraciu plochu a uvedomujúc si chybu, začal sa chytať za hlavu. Od hráčov poškodeného celku sa napokon dočkal odpustenia a priateľského potľapkania po chrbte.

This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO