Luxusná vila na Slovensku po zosnulom trénerovi († 61): Čo s ňou spravila rodina?

Majestátne sídlo bývalého trénera Slovana Bratislava neďaleko Zvolena jeho pozostalí predali.

Vilu si známy český tréner kúpil približne dva roky pred smrťou. Dom s obrovským pozemkom a vlastným tenisovým kurtom v Lieskovci neďaleko Zvolena však bez majiteľa dlho neostal.

Ako informoval český portál sport24, rodina zosnulého kouča dom predala iba niekoľko týždňov po jeho smrti. Dôchodcovský pokoj si chcel Říha síce užívať po boku milenky Soni Obšutovej, no nehnuteľnosť šla po jeho smrti do rúk manželky Aleny a detí Andrei a Miloša. Samotná Obšutová údajne rázneho trénera viackrát nútila, aby vilu prepísal na ňu, to sa však nikdy nestalo.

Luxus obstavaný vysokým plotom a príjazdovou bránou, ktorú strážia sochy dvoch levov vytesaných do kameňa už patrí novým majiteľom – mladej rodine s deťmi. „Dom kupovali v jeseni. Sú veľmi milí a príjemní, nemám s nimi žiadne problémy. Pokiaľ viem, nejde o príbuzných pána Říhu,“ povedal pre český web jeden zo susedov.