Veľká pocta pre Matúša Bera: V Arnheime ho tréner určil za kapitána

Futbalový svet je plný paradoxov. Rozprávať by o tom vedel 14-násobný slovenský reprezentant Matúš Bero (25), ktorý už štvrtý rok háji farby holandského prvoligového klubu Vitesse Arnheim.

Kým reprezentačný kouč Štefan Tarkovič (48) nezobral fyzicky disponovaného stredopoliara na tohtoročné EURO, jeho klubový tréner, Nemec Thomas Letsch (52) s ním v tejto sezóne počíta ako s jedným z lídrov tímu a dokonca mu zveril kapitánsku pásku!

Slovenský futbalista prežil na začiatku júna jedno z najťažších kariérnych období. Od reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča si totiž vypočul nepríjemný verdikt, v ktorom mu oznámil, že sa nedostal do záverečnej nominácie na EURO.

„Ešte stále to trochu bolí, ale už sa k tomu nechcem vracať. Je to už za mnou, teraz sa plne koncentrujem na novú sezónu,“ povedal pre Nový Čas stredopoliar Arnheimu.

Holandský prvoligista do nej vstúpil až na víkendový ligový zápas s Tilburgom, ktorý prehral 0:3, mimoriadne úspešne, keď v Európskej konferenčnej lige vyradil írsky Dundalk a v prvom zápase play-off uhral cennú remízu na pôde belgického Anderlechtu.

„V oboch zápasoch s Írmi som strelil gól, takže z tohto pohľadu som spokojný. Vo štvrtok nás čaká ťažká odveta s Anderlechtom, ale túžime sa prebojovať do skupinovej fázy EKL a v lige sa chceme dostať opäť na pohárové priečky, prípadne sa posunúť ešte vyššie,“ pokračoval Bero, ktorý v poslednom čase nastupoval na zápasy s kapitánskou páskou na ruke.

„Je to pre mňa veľká pocta, že som v relatívne mladom veku a ako cudzinec kapitánom. Je pravda, že som zastupujúci, lebo prvou voľbou kouča Letscha je Doeki Danilho, ktorý je však zranený. Mňa určil ako druhého a ráta so mnou ako s jedným z lídrov tímu, čo ma veľmi teší,“ dodal Bero, ktorý tomu veľmi rád prispel do spoločnej kasy.

Konečne bez rúšok

Ďalšou príjemnou správou pre Matúša Bera je fakt, že v Holandsku sa prestali nosiť rúška. „Konečne. Už toho bolo naozaj dosť. Ani na ulici, ani v obchodoch si ich už nemusíme nasadzovať. Bez nich je to oveľa príjemnejšie,“ povedal slovenský reprezentant.