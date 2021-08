Historický úspech na legendárnej 24-hodinovke: Stíhacia jazda žltého Joža na Le Mans!

Sme medzi najlepšími tímami sveta! Tak znejú jedny z prvých slov šéfa tímu ARC Bratislava Mira Konôpku (59) po úspešnom dojazde do cieľa slávnej 24-hodinovky Le Mans.

Slovenskú vlajku vztýčili hrdo. Tím ARC Bratislava skončil na 89. ročníku legendárnych pretekov 24 hodín Le Mans na 6. mieste vo svojej triede LM P2 Pro/Am. V celkovom poradí obsadil 24. priečku.

V žltých farbách ARC Bratislava sa predstavili dvaja slovenskí pretekári - skúsený Miroslav Konôpka a premiérovo aj jeho syn Matej Konôpka, za volantom prototypu Oreca 07-Gibson ich doplnil Brit Oliver James Webb. Na 13,6 km dlhom okruhu La Sarthe štartovalo dokopy 61 vozidiel.

„Dokázali sme to, sme v cieli. 24 h Le Mans je úspešne za nami. Dali sme do toho všetko! Napriek všetkým problémom na začiatku sme sa dokázali prebojovať z 55. priečky na 24. miesto. A obsadili sme 6. miesto v našej kategórii. Sme medzi najlepšími tímami sveta. Ďakujeme každému, kto nám držal palce. Je to veľká vec pre slovenský motoršport. Veľká vďaka patrí aj celému tímu,“ uviedol šťastný Miro Konôpka, ktorý v závere svoj monopost zvaný Jožo doviedol do cieľa.

Štvrtýkrát za sebou triumfovali v celkovom poradí jazdci Toyoty, prvýkrát uspelo trio Kobajaši, Conway a Lopez, ktoré zvíťazilo po 371 kolách, vyše 5 000 najazdených kilometroch a 33 zastávkach v boxoch.

Tohtoročné preteky v Le Mans presunuli zo svojho tradičného júnového termínu, aby mohli privítať aspoň 50 000 divákov na tribúnach, teda približne 20 percent zo zvyčajného počtu. Vlani sa podujatie konalo pre pandémiu koronavírusu úplne bez divákov.