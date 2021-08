Dusno v Juventuse! Ronaldo požiadal klub o nenominovanie na zápas, schyľuje sa k jeho odchodu?

Juventus Turín nevstúpil do novej sezóny ideálne. Na pôde Udenese len remizovali 2:2.

Víťazný gól mohol mať na kopačke hviezdny Portugalčan, no VAR mu ho v nadstavenom čase pre tesný ofsajd zobral. Práve Cristiano nastúpil do zápasu až v 60. minúte, na čo nie sme pri ňom zvyknutí.



Skysports prišlo so zaujímavou informáciou, že Cristiano Ronald požiadal pred úvodným zápasom klub o nenominovanie na zápas. To mu však nebolo splnené a tak sa musel dostaviť na štadión spolu s tímom.



Zároveň však skysports dodáva, že Portugalčan chce údajne odísť z Turína, čo však zatiaľ nikomu oficiálne nepovedal. Zároveň sa však nenašiel žiadny klub, ktorý by mal o nestarnúcu hviezdu záujem. Juventus však dúfa v jeho zotrvanie.