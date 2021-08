Slovenské volejbalistky nestačili na silné Chorvátky: Začali sme dobre, potom sa niečo zlomilo

Slovenské volejbalistky neuspeli ani vo svojom druhom zápase na ME 2021.

V nedeľnom dueli C-skupiny v Zadare prehrali s domácimi Chorvátkami 0:3. V pondelok o 17.15 h nastúpia vo svojom treťom súboji proti Taliankam, následne sa stretnú ešte so Švajčiarkami a Bieloruskami. Z každej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.



Zverenky trénera Marca Fenoglia mali zápas sľubne rozbehnutý, v prvom siete viedli nad Chorvátkami 19:12. Nádejný náskok však neudržali a následne prehrali aj ďalšie dva sety, jasne 14:25 a 13:25. Stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte, v piatok podľahli Maďarkám 1:3. Chorvátske reprezentantky nestratili v prvých troch zápasoch ani set, vo štvrtok si poradili so Švajčiarkami a v sobotu s Bieloruskami. S dokonalou bilanciou 3-0 (sety 9:0) si ako prvé zabezpečili postup do osemfinále. Slovenkám patrí v tabuľke piate miesto.



EuroVolley žien 2021 - C-skupina (Zadar/Chor.) - nedeľa:

Chorvátsko - SLOVENSKO 3:0 (21, 14, 13)

Rozhodovali: Paškevič (Rus.), Miklošičová (Slovin.), 500 divákov.

Chorvátsko: Milošová 11, Butiganová 11, Fabrisová 11, Ikičová 2, Dumančičová 9, Peričová 2, libero Sainová (Mlinarová 11, Klaričová 0)

Slovensko: M. Žernovičová 5, Abrhámová 1, Palgutová 11, Radosová 10, Pencová 6, Koseková 1, libero Španková (K. Fričová 1, Tereza Hrušecká 0, Kohútová 1)



Slovenky začali v zostave s Radosovou a Žernovičovou na smeči a Palgutovou na pozícii univerzálky a v prvom sete boli od úvodu o krok vpredu - viedli 7:4, po ese Kosekovej 10:6 a keď pri podaní striedajúcej Fričovej odskočili z 15:12 na 19:12, k zisku setu boli blízko. Domáce sa však dokázali vrátiť - šnúrou bodov znížili na 18:19, neskôr vyrovnali na 20:20 a v závere ukončili set sériou piatich bodov (25:21).



Od druhého setu bola na palubovke Hrušecká namiesto Abrhámovej a v úvode prišla na scénu aj debutantka na ME nahrávačka Kohútová namiesto Kosekovej. Chorvátky však už vývoj kontrolovali, viedli 8:1, neskôr 15:7 a bez problémov získali druhý set.



Od tretej časti sa tréner Fenoglio vrátil k základnej zostave, ale domáce pri podaní blokárky Dumančičovej ušli zo 6:5 na 14:5 a dokráčali k tretiemu víťazstvu. Chorvátky prevýšili Slovenky od druhého setu v útoku a celkovo 12:5 na bloky.



hlasy po zápase /zdroj: SVF/:

Marco Fenoglio, tréner SR: "V prvom sete sme hrali veľmi dobre až do stavu 19:12. Súperky boli možno z toho trochu prekvapené. Potom začali dobre brániť, blokovať, my sme prestali hrať. Bolo jasné, že proti takému silnému protivníkovi ako Chorvátsko nie je ľahké hrať. Aby ste uspeli, musíte celý čas podávať stopercentný výkon. Som sklamaný, lebo sme hrali výborne, no nestačilo nám to. V druhom a treťom sete sme nenašli silu vzdorovať takémuto silnému tímu. V skupine je všetko otvorené, včerajšie víťazstvo Švajčiarska nad Maďarskom to ešte viac zamotalo, my potrebujeme získať nejaké body. Zajtra to bude proti Taliankam skôr ako tréning, dievčatá majú šancu zahrať si proti nim raz alebo dvakrát v živote, musia to využiť vo svoj prospech."



Michaela Španková, libero SR: "Začiatok sme mali výborný, dali sme do toho energiu, aj trochu emócií. Gradovalo to, no zrazu sa to v nejakej rotácii zlomilo. Videli sme, že sa nám Chorvátky približujú a nejako sme to neustáli. Bohužiaľ, oni si ustriehli tú koncovku setu. Neviem povedať, čo sa stalo, možno nejaké chyby na prihrávke, možno začali byť Chorvátky v útoku viac koncentrované, možno sme na seba vyvinuli nejaký tlak. Neviem povedať, z čoho to pramenilo. Napriek tomu sme cítili, že dnes to pôjde. Aj keď sme prvý set prehrali, stále sme si nepripúšťali, že by nás Chorvátky tlačili. Stále sme to skúšali a snažili sa dostať na rovnakú vlnu ako v prvom sete. V treťom sete to už bolo ťažšie. Do ďalších zápasov musíme ísť s radosťou, užiť si to, ukázať to najlepšie z nás. Proti Taliankam musíme hrať najmä bojovne a pobiť sa o každú loptu."



Anna Kohútová, nahrávačka SR: "Prvý set sme začali naozaj dobre, vyleteli sme na ne, ale neskôr sa niečo zlomilo a už to nešlo. Nedokázali sme zložiť loptu, Chorvátky nás lepšie bránili. Keď ma tréner poslal na ihrisko, bola som, samozrejme, šťastná. Som rada, že som v takomto veku dostala šancu zahrať si na takomto podujatí, je to pre mňa veľká skúsenosť. Hralo sa mi dobre, dievčatá ma podržali, pomohli, ďakujem im za to. V ďalších zápasoch sa budeme snažiť podať čo najlepší výkon a pobiť sa o postup."



Tabuľka C-skupiny:

1. Chorvátsko 3 3 0 9:0 9 - istý postup do osemfinále

2. Maďarsko 2 1 1 5:4 4

3. Taliansko 1 1 0 3:0 3

4. Švajčiarsko 2 1 1 3:5 2

5. SLOVENSKO 2 0 2 1:6 0

6. Bielorusko 2 0 2 0:6 0



Ďalší program SR v skupine:

pondelok 23. augusta: Slovensko - Taliansko (17.15)

utorok 24. augusta: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)

štvrtok 26. augusta: Slovensko - Bielorusko (17.00)