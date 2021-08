Slovenskí hokejisti sú pred kvalifikáciou na ZOH v kompletnom zložení: Misia pre Ramsayho zverencov znie jasne!

Slovenská hokejová reprezentácia sa pred nadchádzajúcou olympijskou kvalifikáciou zišla v Bratislave v kompletnom zložení.

Tréner Craig Ramsay privítal na nedeľnom zraze všetkých 25 nominovaných hráčov (troch brankárov, deväť obrancov a trinásť útočníkov), ktorí po vstupe do uzavretej "bubliny" otvorili spoločný kemp podvečerným tréningom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Ten bude od štvrtka 26. augusta dejiskom kvalifikačného turnaja o zisk jedinej miestenky na ZOH 2022 v Pekingu. Okrem Slovenska budú o postup bojovať aj reprezentácie Rakúska, Poľska a Bieloruska.



Slovenskí reprezentanti prišli na zraz motivovaní, viacerí už odohrali niekoľko prípravných zápasov vo svojich kluboch. Medzi nimi aj útočník Libor Hudáček, ktorý si na konci roka 2019 pripísal v národnom tíme 100. a 101. štart, no od toho času na kempe reprezentačného áčka absentoval. Či z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, ktorá ochromila medzinárodné hokejové dianie, či pre náročné zranenie, ktoré ho v marci obralo nielen o záver sezóny vo švajčiarskom HC Lausanne, ale aj o majstrovstvá sveta v Rige. "Každý reprezentačný zraz a zápas je výzva. Som rád, že som konečne tu. Budem sa snažiť pomôcť tímu čo najviac. S Mirom Šatanom sme sa najskôr dohodli, že si zavoláme začiatkom augusta a potom po niekoľkých prípravných zápasoch a uvidíme, ako na tom budem. Nakoniec som všetko dobre načasoval a som tu," povedal pre hockeyslovakia.sk 30-ročný útočník, ktorý sa v medzisezónnom období vrátil do dresu Neftechimiku Nižnekamsk.



Práve tím KHL opustil koncom februára po tom, čo Neftechimik nepostúpil do play off a sezóna sa preň skončila. Hudáček prestúpil do HC Lausanne, s ktorým si chcel zahrať o titul vo švajčiarskej lige. Po pár dňoch si však nešťastne zlomil nohu. "Noha šla najskôr do sadry, potom verdikt zmenili a šiel som na operáciu. Do kosti mi namontovali šróby. Tri mesiace som chodil o barlách, čo bola pre mňa veľká novinka. Dosiaľ som nemal nejaké výraznejšie zranenie. Preto to bolo náročné aj z psychickej stránky. Ale som tu a sme odhodlaní urobiť všetko, aby sme sa o týždeň v nedeľu radovali," dodal Hudáček.



Z Avangardu Omsk prišiel posilniť slovenskú reprezentáciu aj najlepší útočník uplynulých MS v Rige Peter Cehlárik. "Ešte vo štvrtok sme hrali zápas s Dinamom Moskva. V piatok som letel, v nedeľu prišiel na zraz. Našou misiou je dostať sa na olympiádu. To je jediný cieľ," zdôraznil 26-ročný krídelník, ktorý je pripravený ujať sa role lídra tímu. Chopil sa jej už na šampionáte v Rige, kde v ôsmich dueloch nazbieral 11 bodov za päť gólov a šesť asistencií: "Verím, že budeme hrať v podobnej zostave, respektíve formácii s chalanmi, s ktorými nám to v Rige výborne fungovalo. A rovnako verím, že si formu z Rigy prenesieme do kvalifikácie. Každý je motivovaný. Začíname novú sezónu veľkým podujatím, na ktorom chceme uspieť. Veľmi sa teším."



Časť tímu sa spoločne pripravovala už minulý týždeň vo Zvolene pod vedením asistenta trénera Andreja Podkonického. Na neoficiálnom kempe trénovali brankár Adam Húska, obrancovia Martin Fehérváry a Christián Jaroš, útočníci Marko Daňo, Tomáš Jurčo, Adam Ružička a Marián Studenič, mužstvu vypomáhal brankár Roman Durný.



Prvý zápas na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie čaká slovenskú reprezentáciu vo štvrtok, keď nastúpi o 19.15 h proti Rakúsku. O deň neskôr sa stretne s Poľskom (19.15) a v nedeľu zakončí svoje vystúpenie duelom s Bieloruskom (17.30).



Káder SR pre finálový turnaj olympijskej kvalifikácie v Bratislave:

Brankári: Adam Húska (Hartford Wolf Pack, USA/AHL), Branislav Konrád (HC Olomouc, ČR), Patrik Rybár (Dinamo Minsk, Biel./KHL)

Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Plzeň, ČR), Marek Ďaloga (HC Kometa Brno, ČR), Martin Fehérváry (Washington Capitals, USA/NHL), Martin Gernát (HC Lausanne, Švaj.), Mário Grman (HPK Hämmenlina, Fín.), Christián Jaroš (New Jersey Devils, USA/NHL), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec, ČR), Šimon Nemec (HK Nitra)

Útočníci: Peter Cehlárik (Avangard Omsk, Rus./KHL), Marko Daňo (bez klubu), Dávid Gríger (Bílí Tygři Liberec, ČR), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod, Rus./KHL), Libor Hudáček (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), Tomáš Jurčo (bez klubu), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav, ČR), Róbert Lantoši (Rögle BK, Švéd.), Kristián Pospíšil (Lukko Rauma, Fín.), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec, ČR), Adam Ružička (Calgary Flames, Kan./NHL), Juraj Slafkovský (TPS Turku, Fín.), Marián Studenič (New Jersey Devils, USA/NHL)



Program D-skupiny kvalifikácie ZOH 2022:

štvrtok 26. augusta

15.15 Bielorusko - Poľsko

19.15 Rakúsko - SLOVENSKO

piatok 27. augusta

15.15 Bielorusko - Rakúsko

19.15 SLOVENSKO - Poľsko

nedeľa 29. augusta

13.30 Rakúsko - Poľsko

17.30 SLOVENSKO – Bielorusko