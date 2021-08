Šesť mesiacov po pôrode žiari na sieti! Volejbalovej mamine tlieskalo 6 000 fanúšikov

Európsky šampionát žien vo volejbale ponúka mnoho zaujímavých osudov.

Proti sebe hrali dve sestry, o pár dní budú hrať manželia, no najväčší potlesk si užila jedna z hviezd Srbka Stefana Veljkovičová (31).Skúsená stredná blokárka zareagovala na výzvu trénera Zorana Teržiča, po návrate z Tokia, kde Srbky získali bronzové medaily, aby sa vrátila do tímu. Tvrdil, že s ňou by bola medaila jagavejšia. Na Stefanu zabralo aj to, žeEuroVolley hostí práve Belehrad.... Som si však istá, že zápas od zápasu to bude lepšie,“ prezradila Srbka pre portál európskej volejbalovej federácie CEV a dodala: „Verte, či nie: už mi to veľmi chýbalo!“Najťažšie pre ňu bolo nájsť ženu, ktorej bola ochotná zveriť svoj poklad, opustiť ho a prísť do Belehradu. Takú ženu našla, no Luku neopustila. Je s ňou v Belehrade, lebo odlúčenie dlhšie ako pár hodín by vraj určite nevydržala.

Na šampionáte, ale v Zadare hrajú aj Slovenky, ktoré čakal náročný duel s domácimi Chorvátkami. Ten napokon nezvládli a prehrali 0:3. Zverenky trénera Marca Fenoglia vedia, že po prehratom prvom dueli s Maďarkami, ktoré, mimochodom, v sobotu podľahli Švajčiarkam..., im ide o každý set.