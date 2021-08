Škriniar odštartoval víťazný vstup Interu do sezóny gólovou hlavičkou: Sme stále silní a jednotní!

Slovenská fiesta na štarte nového ročníka talianskej futbalovej Serie A. O prvý gól milánskeho Interu sa v tejto sezóne totiž postaral Milan Škriniar (26), ktorý otvoril skóre zápasu proti FC Janov už v šiestej minúte.

Po rohovom kope sa efektne zavesil do vzduchu ako Cristiano Ronaldo (36) a hlavou nezadržateľne skóroval. Slovenský stopér prispel k jasnému víťazstvu obhajcu titulu 4:0.



V hernom systéme nerazzurri s tromi obrancami bol náš reprezentant v hodnotení portálu sofascore.com štvrtým najlepším hráčom zápasu. Svoju spoľahlivosť potvrdil nielen v defenzíve, kde v závere zabránil gólu, ale aj pri vyvážaní lopty smerom dopredu. Mal až 92-percentnú úspešnosť prihrávok.

„Teší ma, že som skóroval, aj keď vždy najviac záleží na výsledku a výkone celého tímu. Bolo dôležité odštartovať víťazstvom. Podali sme vynikajúci výkon. Vyhrať a udržať čisté konto je vždy pekné,“ vyhlásil spokojný Škriniar pre klubovú televíziu.

Aj bez belgického bombardéra Romela Lukakua, ktorý prestúpil do londýnskej Chelsea, to Interu v ofenzíve sypalo. Nový tréner Simone Inzaghi obľubuje útočný futbal s dôslednou defenzívou. „Tréner nám načrtol svoju predstavu. Veľa súperov k nám chodí iba brániť. My môžeme na to reagovať zvýšenou agresivitou a získaním lopty. To je jedna z myšlienok, ktorú nám kouč od začiatku zdôrazňuje.“

V pozícii obhajcu scudetta bude Inter od úvodu sezóny pod obrovským tlakom. Na všetkých frontoch. Fanúšikovia, ktorí sa vracajú na tribúny, očakávajú minimálne udržanie vlani nasadeného trendu. „Zisk titulu nám vlial istotu, ale aj zodpovednosť. Sme stále silní a môžeme všetko dobre zvládnuť, ak ostaneme jednotní. Tak, ako v tomto zápase. Do každého musíme ísť s takýmto prístupom,“ uzavrel Škriniar. Už v piatok sa jeho tím predstaví na ihrisku Hellasu Verona.

Škriniar v číslach:

- Odohraté minúty 90

- Víťazné súboje (po zemi) 4

- Víťazné súboje (vo vzduchu) 2

- Fauly 1

- Dotyky s loptou 75

- Úspešnosť prihrávok 92 %

- Dlhé pasy 4

- Strely na bránku 1

- Strely vedľa 1

(informácie podľa sofascore.com)