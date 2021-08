Nevídaný pohľad: Zmena vizáže trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa

Nemecký kouč v lete podstúpil operáciu očí, potvrdil to v rozhovore pre Bild TV. „Okuliare mi nikdy nevadili, bol som zvyknutý. V posledných rokoch však bolo problémom, že som príliš dobre nevidel ani s nimi. Preto som to musel vyriešiť,“ vyslovil sa 54-ročný hlavný tréner.

Obrysy Kloppovej tváre využíval účastník anglickej Premier League aj na marketingové účely. Na vizáži s okuliarmi a šiltovkou je založených mnoho suvenírov veľkoklubu. „Nikomu v klube som o operácii nepovedal. Budem sa im musieť ospravedlniť, pretože asi budú musieť všetko prerobiť,“ dodáva so smiechom.

