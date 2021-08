Besnenie Medvedeva: Nabúral do kamery, kopol do nej a vyhrážal sa žalobou!

Ruské derby v semifinále turnaja ATP Master 1000 v Cincinnati medzi Daniilom Medvedevom a Andrejom Rubľovom prinieslo kontroverzný moment.

Za stavu 6:2 1:1 z pohľadu Medvedeva vrazila svetová dvojka do kamery, ktorá spadla na zem.

„Takmer som si zlomil ruku," opakoval Medvedev svoju sťažnosť niekoľkokrát smerom k rozhodcovi.

„Nezáleží vám na hráčoch? Budem ich žalovať," vyhrážal sa ruský tenista, ktorý neskôr do kamery kopol.

Tento moment Medvedeva evidentne rozladil a vyviedol z koncentrácie natoľko, že napokon zápas prehral po setoch 6:2 3:6 3:6 a do finále nepostúpil.

Medvedev gives one back to the camera. #CincyTennis pic.twitter.com/73oX010ysf