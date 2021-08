Už viac nechcem žiť! Najsexi bojovníčka MMA priznala vážne psychické problémy

Paige VanZantová (27) je mnohými považovaná za najsexi bojovníčku MMA. Po poslednej prehre ale priznala vážne psychické problémy a prezradila, čo ju ničí!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Paige VanZantová (27) je mladá, krásna, úspešná, má mnoho sledovateľov na sociálnych sieťach, šťastný vzťah. Napriek tomu priznala, že trpí vážnymi psychickými problémami.

VanZantová skončila v prestížnej organizácii UFC po tom, čo prehrala tri z posledných štyroch zápasov. Presunula sa do organizácie BKFC (box bez rukavíc). Ani tam sa jej však nedarí - nestačila na Britain Hartovú a naposledy ani na Rachel Ostovichovú.

Práve po poslednej porážke sa psychicky zrútila. Z ringu rýchlo vybehla až na parkovisko, kde ju premohol plač. Svoje pocity opísala pre portál mmafighting.com.

„Keď som odišla z ringu, nešla som do šatne. Išla som úplne von z haly a plakala som na parkovisku. Môjmu manželovi som vtedy povedala dosť hrozné veci v súvislosti s mojim mentálnym rozpoložením. Povedala som mu, že už viac nechcem žiť a že toto už viac nie je pre mňa. Že som veľmi sklamaná a je to náročné," otvorila brány do svojej duše VanZantová.

„Každý očakáva moju prehru a každý očakáva, že zlyhám. Skrátka to cítim tak, že ľudia vnímajú špecifickým spôsobom kto som, špeciálne online. Je to šialené, ako veľmi ľudia dokážu niekoho nenávidieť. Jednoducho tomu nerozumiem," krútila hlavou sexi bojovníčka.

„Ja si vážim samu seba za to, že som dobrou osobou. Myslím si, že to je pre mňa to najpodstatnejšia vec. Nikdy nehovorím zle o mojich súperkách. Nikdy som nepovedala jednu negatívnu vec o ich charaktere. Pretože nikdy neviete, čím si niekto prechádza.“

V minulosti jej bolo často vyčítané, že namiesto športu sa viac venuje prezentácii na sociálnych sieťach a aj preto sú jej výkony slabšie. Inšpiráciou je ale jej manžel Austin Vanderford, ktorý je neporazeným bojovníkom v MMA a čaká ho titulový súboj v organizácii Bellator.