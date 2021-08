Skončí v New Yorku? Chára má jednu zásadnú podmienku pri rozhodovaní

Budúcnosť Zdena Cháru jednou z hlavných tém tohto leta v zámorskej NHL. Slovenský obranca má jednu zásadnú podmienku pri rozhodovaní o budúcnosti. Skončí napokon v New Yorku?

Budúcnosť Zdena Cháru. Bude pokračovať? Ak áno, v ktorom klube? Horúca letná téma v zámorí.

Vyzerá to tak, že 44-ročný obranca bude v kariére pokračovať. Nečudo. Má na dosah prekonanie rekordu legendárneho Chrisa Cheliosa v počte zápasov v histórii NHL medzi obrancami.

Nedávno sa v zámorí objavili šumy o tom, že o Cháru má záujem St.Louis Blues. No zámorský novinár Andy Strickland na sociálnej sieti twitter informoval o tom, že Chára nemá záujem o túto destináciu a ak sa rozhodne pokračovať v kariére, tak len vo Východnej konferencii, aby bol blízko k svojej rodine.

To potvrdil aj Boston Hockey Now. „Môžem vám povedať, že nič okrem hrania na západe, Chára nevylúčil," informuje zámorský portál s odvolaním sa na svoj zdroj z prostredia NHL.

Je teda jasné, že slovenský veterán má pri otázke svojej budúcnosti jednu zásadnú podmienku: zotrvanie na východe.

Boston Hockey Now s odvolaním sa na ďalší zdroj tvrdí, že treba venovať pozornosť klubom z New Yorku - Rangers a Islanders. Oba tímy sa o Cháru záujimali už vlani (aj Montreal), predtým ako podpísal s Washingtonom.

„Obaja stále môžu využiť robustnú, veteránsku a líderskú osobnosť so skúsenosťami v play-off. Počul som, že bol nedávno spájaný s Islanders, no boli to skôr špekulácie a šumy. Dáva to obrovský zmysel, no pri pohľade na Rangers tiež: viete si predstaviť, ako by sa Adam Fox v prítomnosti mentora ako Zee ešte zlepšil?," tvrdí zdroj portálu Boston Hockey Now.