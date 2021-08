Veľká rana pre Michalovce: Pol roka bez hviezdnej posily z majstrovského tímu

Extraligový hokejový klub HK Dukla Michalovce sa bude musieť minimálne šesť mesiacov zaobísť bez fínskeho útočníka Mikka Nuutinena.

Ten mal byť jednou z posíl do nového ročníka, no napokon sa zo zdravotných dôvodov nezapojil do predsezónnej prípravy s tímom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Michalovskí hokejisti začali spoločnú prípravu na ľade počas prvého augustového týždňa a Nuutinen bol jediný, kto chýbal v tréningovom procese. Počas prebiehajúceho Eastern cupu klub zverejnil dôvod absencie 30-ročného krídelníka: "Mikko Nuutinen si musí dať zo zdravotných dôvodov pauzu od hokeja na 6 mesiacov. Klub doteraz čakal na oficiálne potvrdenie zdravotného stavu a dĺžky absencie Mikka Nuutinena, aby sa vyhol akýmkoľvek špekuláciám," uviedol michalovský klub v oficiálnom stanovisku.



Nuutinen mal byť jedným z lídrov tímu, do mužstva krajana Tomeka Valtonena prišiel po majstrovskej sezóne v HKM Zvolen. V 63 zápasoch nazbieral celkovo 64 kanadských bodov za 24 gólov a 40 asistencií a bol druhý v tímovej produktivite.



Michalovský klub informoval aj o týždňovej absencii útočníkov Marca Halamu a Janneho Keränena.