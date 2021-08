Slovenská sedemnástka rozbila Švajčiarov na prach: Trénera napriek tomu niektorí hráči sklamali

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov vybojovali na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Vispe druhé víťazstvo. V piatkovom dueli pokorili domácich rovesníkov jasne 7:3, pričom skórovali trikrát v presilovke a raz vo vlastnom oslabení.

Zverenci trénera Romana Sýkoru rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, ktorú vyhrali 5:2. Štyrmi bodmi prispeli k víťazstvu obranca Leo Eperješi (0+4) a útočník František Ridzoň (1+3). Mladí Slováci na podujatí vo Vispe najskôr zdolali Nemecko 4:1, v druhom vystúpení podľahli výberu USA 3:11. Záverečný štvrtý zápas na turnaji odohrajú v sobotu, od 12.30 h nastúpia proti Čechom. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov vo Vispe:

Švajčiarsko - Slovensko 3:7 (0:1, 2:5, 1:1)

Góly: 26. Lindemann (Froidevaux, Meier), 39. Breillard (Hull), 58. Gruber (Zehnder, Wagner) - 19. Královič (Pilát, Ridzoň), 22. Sisik (Eperješi, Ridzoň), 24. Ridzoň (Sisik, Eperješi), 29. Císar (Královič, Jobek), 30. Sisik (Ridzoň, Eperješi), 33. Pilát (Eperješi), 54. Jenčko (Cedzo). Rozhodovali: Hürlimann - Huguet, Gnemmi, vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše Diethelm 10 min za napadnutie hlavy - Čajkovič 10 min za napadnutie zozadu, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1.



Zostava SR: Urban - Barcík, Čajkovič, Beluško, Eperješi, Královič, Jurčo, Sakmár, Kutnár - Kukumberg, Jenčko, Cedzo - Ridzoň, Sisik, Pilát - Kurila, Jobek, Císar - Priščák, Stahoň, Žurek



hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Roman Sýkora, tréner SR 17: "Po prehre s USA sme sa snažili správne nastaviť chlapcom hlavy. Urobili sme aj korektúry v zostave, ktoré pomohli. Chalani od začiatku pristúpili k zápasu veľmi dobre. Hoci sme v prvej tretine hrali trošku rozháraný hokej, podarilo sa nám streliť prvý gól a to nás nabudilo. Druhá tretina bola jednoznačne v náš prospech. Za stavu 3:0 strelili Švajčiari kontroverzný gól. Rozhodcovia sa nám prišli aj ospravedlniť. Vraveli, že vzhľadom na regule nemôžu rozhodnúť o neplatnosti gólu na základe záznamu na kocke, ale len oficiálnou cestou prostredníctvom videozáznamu, ktorý nebol k dispozícii. Na kocke však bolo jasne vidno, že gól nemal platiť. Dôležitejšie ale bolo, že sme dokázali odpovedať rýchlym gólom na 4:1, pričom do konca druhej tretiny sme pridali ešte dva. Pred treťou tretinou sme vraveli chlapcom, že zápas ešte nemáme vyhratý. Z nášho pohľadu ani nesplnila očakávania, ktoré sme od nej mali, ale zvíťazili sme 7:3, a to je dôležité. Som veľmi spokojný s hrou niektorých hráčov. Bohužiaľ, sú aj takí, ktorí ma pri zohľadnení všetkých troch doterajších výkonov sklamali."