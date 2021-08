Nevydarený vstup do ME 2021: Slovenské volejbalistky nezvládli dôležitý zápas

Slovenským volejbalovým reprezentantkám nevyšiel vstup do ME 2021. V dôležitom prvom zápase v C-skupine v Zadare prehrali v piatok s Maďarskom 1:3 a nezískali ani bod. V nedeľu o 17.00 nastúpia proti domácim Chorvátkam. Z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.

EuroVolley žien 2021 - C-skupina (Zadar/Chor.) - piatok:

Maďarsko - SLOVENSKO 3:1 (20, 23, -20, 18)

Rozhodovali: Simonovská (Č. Hora) a Paškevič (Rus.), 400 divákov

Maďarsko: Pallagová 16, Pekáriková 11, Némethová 19, Szakmáryová 19, Gyimesová 8, Királyová-Tálasová 4, libero Tóthová (Töröková 0, Bagyinková 0, Kissová 0). Tréner: J. Gluszak.

SLOVENSKO: Palgutová 16, Abrhámová 7, Krišková 5, Radosová 15, Pencová 9, Koseková 0, libero Španková (M. Žernovič 10, K. Fričová 3, Tereza Hrušecká 0). Tréner: M. Fenoglio.



V základnej zostave SR začali na smeči Radosová a Palgutová a univerzálka Krišková. V úvode zápasu si Maďarky utvorili až sedembodový náskok (15:8), no Slovenky bojovali ďalej a pred koncovkou znížili na 17:18, keď viacerými výbornými zákrokmi v poli pomohla Španková. Maďarky však vzápätí opäť odskočili (21:17) a prvý set si nenechali vziať.

Pred druhým setom presunul tréner Fenoglio Palgutovú na post univerzálky, na smeč poslal Žernovičovú a Fričovú a obraz hry sa postupne menil. Po dvoch blokoch Abrhámovej viedli Slovenky 10:5, neskôr aj 12:7 a 14:10, ale Maďarky sa pred koncovkou dotiahli (18:18) a rozhodovalo sa až v závere. Po ese Pencovej viedli Slovenky 23:22, ale k setbalu sa dostali ako prvé ich súperky a po "prasiatku" pri podaní ho uzavreli 25:23.

Slovenské volejbalistky si našli pred ME zábavku: Aha, čo stvárajú na izbách Od začiatku tretieho setu sa vrátila na palubovku Radosová. Po vyrovnanej úvodnej polovici Slovenky ušli zo 14:13 na 20:15, premenili štvrtý setbal a znížili na 1:2. Slovenské volejbalistky dobre vstúpili aj do štvrtej časti, v ktorej si chceli vybojovať tajbrejk - viedli 9:5, ale Maďarky šnúrou bodov otočili na 11:9 a neskôr získali šesťbodový náskok (19:13). Iskierku nádeje ešte vykresal Kriškovej blok (16:19), ale Maďarky obrat nepripustili v závere premenili prvý mečbal zásluhou Némethovej, ktorá bola s 19 bodmi spolu so Szakmáryovou najviac bodujúca hráčka zápasu. Maďarky si výrazne pomohli aj úspešnými blokmi (15:3), sedem dosiahla Pekáriková. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie.



hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:

Marco Fenoglio, tréner SR: "Som veľmi sklamaný, urobili sme veľa chýb. Mali sme veľké problémy s príjmom podania. Veľký rozdiel bol v blokoch. Oni cez bloky získali 15 bodov, my iba tri. Mrzí ma, že sme prehrali tento veľmi dôležitý zápas."

Jaroslava Pencová, blokárka SR: "Začali sme zle. Maďarky hrali trochu ináč ako sme videli na videu. To nás však neospravedlňuje, mali sme na to zareagovať. V prvom sete sme nezachytili začiatok. Druhý set bol o detailoch, veľmi dobre bránili. Vo štvrtom sete nám opäť utiekli a už sme to nedohnali."

Karin Palgutová, smečiarka/univerzálka SR: "Maďarky boli o niečo živšie v obrane, veľa vychytali, nám zas chýbal dôraz v dôležitých momentoch a koncovkách. Maďarky hrali naozaj dobre, mali nás dobre prečítané a dnes si výhru zrejme zaslúžili. Proti Chorvátkam to nebude jednoduché, musíme ísť do toho s čistou hlavou, pozitívne, nezväzovať sa tým, čo bolo a skúsiť ich zatlačiť. Boj o postup je ešte otvorený, určite nič nevzdávame."

Michaela Abrhámová, blokárka SR: "Maďarky mali svoj deň, v obrane im všetko vychádzalo, zatiaľ čo my sme sa v útoku trápili a prišli aj chyby. Neskôr sme sa vzchopili, ale v koncovkách sme opäť spravili lacné chyby. Nevzdali sme sa, bojovali sme do konca, ale sme teraz smutné, čakali sme iný koniec. Ideme ďalej, stále máme pred sebou štyri zápasy a odovzdáme v nich maximum."



Tabuľka C-skupiny:

1. Taliansko 1 1 0 3:0 3

2. Chorvátsko 1 1 0 3:0 3

3. Maďarsko 1 1 0 3:1 3

4. SLOVENSKO 1 0 1 1:3 0

5. Švajčiarsko 1 0 1 0:3 0

6. Bielorusko 1 0 1 0:3 0



Ďalší program SR v skupine:

/všetky zápasy LIVE na Dvojke RTVS/

nedeľa 22. 8.: Chorvátsko - Slovensko (17.00)

pondelok 23. 8.: Slovensko - Taliansko (17.15)

utorok 24. 8.: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)

štvrtok 26. 8.: Slovensko - Bielorusko (17.00)