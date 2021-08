Slovenské basketbalistky spoznali žreb: O ME 2023 proti týmto súperkám

Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa v H-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 stretne s Talianskom, Luxemburskom a Švajčiarskom. Rozhodol o tom piatkový žreb v nemeckom Freisingu.

Slovenky boli na základe rebríčka Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) nasadené do tretieho výkonnostného koša. Z druhého koša im prisúdili Taliansko. Pravidelný účastník záverečného turnaja obsadil na ME 2021 v Španielsku a Francúzsku 9. miesto, najlepšie výsledky dosiahol v dávnej minulosti - zlato (1938), striebro (1995) a bronz (1974).

Švajčiarsko sa pokúsi zabojovať o piatu účasť medzi európskou elitou, naposledy si na ME zahralo v roku 1956. Luxembursko patrí k basketbalovým trpaslíkom, z historického hľadiska sa mu nepodaril ešte nikdy postup na ME alebo MS. Je však úradujúci majster ME malých krajín.

Slovenská reprezentácia zabojuje o trinástu účasť medzi kontinentálnou špičkou. Na ME 2021 obsadil výber trénera Juraja Suju 13. miesto s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry.

Zo štvorčlenných tabuliek postúpia na európsky šampionát víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest. Tie sa pripoja k organizátorom záverečného turnaja - Izraelu a Slovinsku. FIBA nateraz upustila od systému tzv. "bublín", kvalifikačné zápasy by sa mali hrať klasickým režimom doma-vonku počas troch asociačných termínov: 11. až 14. novembra 2021, 24. až 27. novembra 2022 a 24. až 27. februára 2023. V poradí 39. majstrovstvá Európy sa uskutočnia v roku 2023 v Izraeli a Slovinsku, dejiskami zápasov budú Tel Aviv, Celje a Koper.



Žreb kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023:

A-skupina: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Nemecko, Severné Macedónsko

B-skupina: Francúzsko, Ukrajina, Litva, Fínsko

C-skupina: Španielsko, Maďarsko, Rumunsko, Island

D-skupina: Turecko, Slovinsko, Poľsko, Albánsko

E-skupina: Srbsko, Chorvátsko, Bulharsko

F-skupina: Rusko, Čierna Hora, Dánsko, Rakúsko

G-skupina: Grécko, Veľká Británia, Portugalsko, Estónsko

H-skupina: Taliansko, SLOVENSKO, Luxembursko, Švajčiarsko

I-skupina: Bielorusko, Česko, Holandsko, Írsko

J-skupina: Švédsko, Lotyšsko, Izrael