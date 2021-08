Neuveriteľný obrat Plíškovej: TOTO sa len tak v tenise nevidí

V prvom sete prehrávala česká tenistka 1:4. Od šiesteho gemu sa však dianie na kurte zmenilo a dvojnásobná grandslamová finalistka napriek trápeniu na servise dokázala piatimi hrami v rade set otočiť a ujala sa vedenia 1:0.

Kým prvý set trojnásobná fedcupová šampiónka začala mizerne, tak druhý bol čistou katastrofou. Plíšková v ňom prehrávala 0:5. Potom ale prišiel neskutočný obrat. Plíšková vyrovnala na 5:5, potom síce Pegulaová získala gem, ale v tajbrejku sa napokon tešila Češka, ktorá vyhrala 2:0 na sety.

"Je to neskutočný pocit, asi nejlepší tento rok," smiala se Plíšková v on-line rozhovore s novinármi po prvej výhre nad Pegulaovou v kariére.

