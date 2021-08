Rodák z Košíc sa presadil po šikovnom teči v prípravnom stretnutí proti Lukku Rauma, keď skorigoval stav na konečných 2:4. Slafkovský figuruje aj v nominácii na blížiacu sa kvalifikáciu o postup na ZOH 2022 v Pekingu.

Slovak top prospect Juraj Slafkovsky scored his first goal of the Liiga preseason for TPS today. Nice redirection on the point shot. #2022NHLDraft #HCTPS pic.twitter.com/xkCPCRZsa6