Tréner Weiss po prehre v Grécku: Také góly sme nedostali ani v príprave

Šanca na skupinovú fázu Európskej ligy síce stále žije, ale je už skôr v rovine zázraku.

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom stretnutí play off Európskej ligy na ihrisku Olympiakosu Pireus 0:3. V odvete na Tehelnom poli, ktorá je na programe na budúci týždeň (štvrtok 26. augusta), tak budú musieť zmazať toto manko, čo bude náročná úloha.

"Vyhralo lepšie mužstvo. My sme ako-tak držali krok do prvého gólu. Pripravili sme sa na Valbuenu a jeho štandardné situácie, no dostali sme z nich tri góly. Dvakrát sme prehrali súboj na prvej žrdi a dali sme si vlastný gól. Zo šancí, ktoré Olympiakos mal, sme neinkasovali, najmä v prvom polčase nás podržal Adrián Chovan," hodnotil prvý duel pre klubový web skslovan.com tréner Vladimír Weiss.

Jeho zverenci vyslali na domácu bránku jedinú strelu až v samom závere, v tejto štatistike prehrali s domácimi 1:17.

"Trikrát sme inkasovali z odrazených či tečovaných lôpt a po prehratých súbojoch, ktoré sme nedohrávali tak ako predtým. Snáď ani v príprave sme nedostali góly zo štandardiek, dnes sme v tomto zaostali. Boli sme málo nebezpeční, nemali sme priamu strelu, možno jednu mimo bránu. Olympiakos bol lepší a treba mu zagratulovať. Musíme sa pripraviť na odvetu, aby sme dôstojne odohrali domáci zápas pred vlastnými fanúšikmi. Uvidíme, nakoľko budeme schopní dať sa dokopy do nedele na ligu, a potom nás už čaká odveta. Chceme ju odohrať dôstojne, uvidíme, čo doma dokážeme," dodal Weiss.

Belasí majú aj v prípade neúspechu v play off Európskej ligy istotu účasti v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.