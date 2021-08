Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom sa s turnajom ATP Masters 1000 v Cincinnati rozlúčili v osemfinále štvorhry.

Vo štvrtkovom stretnutí prehrali v úlohe šiesteho nasadeného páru s austrálsko-britskou dvojicou Alex De Minaur a Cameron Norrie 6:3, 3:6, 8:10.

Tridsaťšesťročný Polášek počas OH 2020 v Tokiu oznámil ukončenie spolupráce s Chorvátom Ivanom Dodigom, s ktorým vo februári triumfoval na grandslamovom Australian Open v Melbourne. Za nového partnera si vybral Peersa. S Austrálčanom absolvuje sériu turnajov na zámorských hardoch, ktorá vyvrcholí v New Yorku na US Open.