Skormútený tréner o smrti zverenca Róberta Nagya († 18): Ak by fungoval tento zákon, nestalo by sa to

Obrovská tragédia! Vo štvrtok predpoludním zahynul počas tréningu iba 18-ročný slovenský reprezentant v cestnej cyklistike Róbert Nagy ml.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Osudným sa mu na úseku cesty pri Trenčianskom Jastrabí mal stať okoloidúci kamión. Tlaková vlna ho mala vymrštiť do zábradlia. Róbert bol synom bývalého reprezentanta SR Róberta Nagya st. a aj jeho brat Simon sa venuje cyklistike.

Róbert iba v máji oslávil osemnáste narodeniny. Svoj šport miloval, žila ním celá jeho rodina. Tá je z jeho nečakaného skonu zničená. „Neviem, čo sa stalo. Som v šoku, idem sa tam pozrieť,“ reagoval zdrvený otec Róbert Nagy st.

Ďalší príbuzný tiež len ťažko hľadal slová. „Počul som, že dnes mali tréning pri Trenčíne. Je tam také miesto, ktoré voláme Radar. Okolo chlapcov prebehol kamión a tlaková vlna Robka zhodila z bicykla. Mal spadnúť na zábradlie a pri tom si zlomil stavec,“ povedal nešťastný starý otec.

V šoku bol aj tréner cyklistického oddielu Slávia Trenčín Roman Broniš (44). „Je to tragédia, správa ma zastihla v aute na ceste do Poľska. Chlapci boli na tréningu, po jednom išli za sebou na úseku Radar dolu kopcom smerom na Jastrabie. Asi v 70-kilometrovej rýchlosti popri nich preletel kamión. Tlaková vlna odhodila Roba na nejaký kameň, následne trafil zábradlie, ktoré tam inštalovali pred dvomi týždňami. Vyzerá to tak, že mu to odtrhlo srdce a pľúca. Ukázalo sa, že ak by bolo uzákonené, že autá môžu predbiehať cyklistov na vzdialenosť 1,5 metra, nebolo by sa to stalo,“ povedal pre Nový Čas skormútený Broniš.

Keď sa o udalosti dozvedel, zastavil auto a s kolegami sa dobré tri hodiny rozhodovali, či sa majú vrátiť. Rozhodli sa pokračovať a v pretekoch vzdať Robkovi úctu. Zaslúži si ju.

Trestné stíhanie

„Dnes v dopoludňajších hodinách došlo na ceste pri Trenčianskom Jastrabí k pádu cyklistu. Osemnásťročný cyklista pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Poverený policajt začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie KR PZ v Trenčíne Danka Adámiková.

Šok vo zväze

Keď sa o tragédii dozvedeli na cyklistickom zväze, zamestnanci zostali ako obarení. „Stále to neviem predýchať. S jeho otcom sme spolu bicyklovali v Interi Bratislava,“ povedal pre Nový Čas šéf zväzu Peter Privara a dodal: „Je to katastrofa. Bol to šikovný, nádejný chlapec. Celú športovú kariéru mal pred sebou."