Reprezentantka Viktória Reichová žaluje plaveckú federáciu: Za zničenú kariéru chce 100-tisíc €!

Veľká kauza v slovenskom športe bude mať súdnu dohru! Slovenská reprezentantka v umeleckom plávaní Viktória Reichová (19) zažalovala Slovenskú plaveckú federácia (SPF). Žiada nemajetkovú ujmu vo výške 100-tisíc eur za to, že si pod jej vedením musela v minulosti prejsť peklom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Namiesto riešenia problému sa zo strany federácie dočkala obštrukcií a sankcií, ktoré negatívne ovplyvnili jej športovú kariéru!

Podľa medializovaných informácií, ktoré priniesli právni zástupcovia športovkyne, bolo mimosúdne rokovanie neúspešné. Spor medzi SPF a Reichovou sa pri tom vlečie už niekoľko rokov. Na začiatku všetkého bol kontroverzný maďarský tréner Gábor Szauder (49), na ktorého toxické správanie upozorňovala, v tom čase maloletá, Reichová spolu s jej rodičmi už v roku 2017.

Namiesto poriadneho prešetrenia Reichovej podnetu prišli zo strany SPF voči športovkyni v čase jej sľubne sa rozbiehajúcej kariéry obštrukcie. Okrem iného jej pozastavila štatút reprezentanta v umeleckom plávaní a zakázala reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach!

Kauza sa preto dostala aj na Športový arbitrážny súd v Lausanne, ktorý dal športovkyni v septembri 2019 v spore so SPF za pravdu. Federácia sa preto Reichovej ospravedlnila. V tej dobe bol už maďarský kouč v Kanade. Aj za veľkou mlákou ho následne obvinila štvorica tamojších reprezentantiek zo šikany, sexuálneho obťažovania a nátlaku. Reichová aj preto dnes bojuje zo všetkých síl.

„V histórii slovenského športu ide o unikátnu žalobu, kde športovkyňa žiada slovenský súd, aby rozhodol, že zásah Slovenskej plaveckej federácie voči Viktórii Reichovej neospravedlniteľným spôsobom prekročil limity tzv. športového rozhodnutia a vážnym spôsobom zasiahol do jej osobnosti, konkrétne do práva na sebarealizáciu, ochranu jej súkromia, jej cti a dobrého mena,“ uviedol Reichovej advokát Peter Haňdiak.

Kompenzáciu neprijala

Nový Čas v tejto súvislosti oslovil aj samotného prezidenta SPF Ivana Šuleka. „V momentálnej situácii nebudeme reagovať. Z toho dôvodu, že obsah žaloby nepoznáme. Zatiaľ nám nebola doručená. Neradi by sme sa preto k tejto veci vyjadrovali, nakoľko nemáme dostatok informácií,“ povedal Šulek pre Nový Čas s tým, že snaha federácie o mimosúdne vyrovnanie naozaj stroskotala. „Proti-strana neprijala sumu, ktorú sme my ponúkali. O jej výške rozhodoval výkonný výbor. Zrejme preto došlo k tomu, že bola podaná žaloba, čo sme aj očakávali, že to takto skončí,“ dodal.

Kauza aj v New York Times

Celý spor sa medzi časom dostal aj do povedomia zahraničných médií. Americký denník New York Times v tejto súvislosti ešte v marci tohto roka konfrontoval aj prezidenta SOŠV Antona Siekela. „Som rád, že sa už nebojíme hovoriť o podobných problémoch v športe. Obťažovanie, netolerancia a násilie nemajú v športe miesto,“ reagoval v súvislosti s kauzou Reichová pre denník Siekel. Aj na základe prípadu akvabel sa SOŠV seriózne zaoberá problematikou šikany, ponižovania či nerovnosti v športovej oblasti a pripravil v tejto súvislosti sériu osvetových projektov.