Prezident Barcelony na tému finančných problémov: Môže za to môj predchodca

Prezident FC Barcelona Joan Laporta na tlačovej konferencii prehovoril o súčasnej finančnej situácii zadlženého klubu.

Podľa slov šéfa katalánskeho klubu je aktuálny finančný stav veľmi dramatický, avšak nie neriešiteľný. Laporta tvrdí, že za problémy účastníka španielskej La Ligy môže vo výraznej miere taktiež predchádzajúci majiteľ, ktorého športová i platová politika bola katastrofálna.

Joan Laporta dostal od bývalého prezidenta Josepa Maria Bartomea dopis, ktorý je údajne plný klamstiev: „Bartomeu v dopise spomína ďalšie plánované zníženie platov o 90 miliónov eur. Hráči s ním však ani nechceli komunikovať,“ hovorí k tejto téme 59-ročný politik. „Zodpovednosti nikto neunikne. K dnešnému dňu je dlh 1,35 miliardy eur,“ dodáva Laporta.

Peňažné patálie veľkoklubu pretrvávajú a pred vedením každoročného ašpiranta na titul stojí neľahká úloha. „Výdaje na platy dosahujú 103 % celkových príjmov. To je o 20 alebo 25 % viac, než u našich konkurentov,“ prirovnáva momentálnu situáciu prezident Laporta.

Výplaty barcelonských futbalistov siahali do astronomických výšin, preto nie je prekvapením žiadosť o pôžičku na úrovni 80 miliónov eur hneď po príchode do klubu. Dostať sa z nepríjemných problémov Barcelone istú dobu potrvá. „Je to otázka niekoľkých rokov, ale vyriešime to. Nemáme obavy, práve naopak, máme obrovskú motiváciu. Je to síce výzva, no zvládneme ju!“